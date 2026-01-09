Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: i numeri dell’Università Moro

L’Università Aldo Moro di Bari ha definito i numeri relativi all’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, delineando un quadro articolato che tiene conto dei risultati del cosiddetto “semestre filtro” e delle diverse categorie di candidati.

I dati, resi pubblici dall’Ateneo, rivelano una distribuzione significativa dei posti disponibili tra le sedi di Bari e Taranto, e all’interno delle diverse facoltà, in base al percorso e al livello di preparazione dimostrato dai partecipanti.

Complessivamente, per l’accesso al corso di laurea in Medicina, si rendono disponibili 433 posti.

La sede principale di Bari assorbe la porzione maggiore, con 350 opportunità.

Di questi, 255 sono destinati a studenti che hanno completato con successo tutte le prove selettive, garantendo l’immatricolazione diretta.

I restanti 95 posti sono riservati a candidati che, pur avendo superato una o due prove, necessitano di recuperare crediti formativi, rappresentando un percorso di accesso differenziato volto a favorire l’inclusione e a mitigare le disparità iniziali.

La sede di Taranto, pur in misura minore, contribuisce con 83 posti, di cui 20 destinati agli studenti con piena idoneità e 63 a quelli con crediti da recuperare, rafforzando così l’offerta formativa nel territorio jonico.

Il corso di laurea in Odontoiatria, con un numero più limitato di posti, offre 28 opportunità, suddivise tra 3 studenti con idoneità completa e 25 che dovranno seguire un percorso di recupero crediti.

Questa particolare ripartizione sottolinea la maggiore competizione per l’accesso a questa specializzazione medica.

Infine, la facoltà di Veterinaria offre 60 posti, con una proporzione significativa (45 su 60) destinata a studenti che necessitano di recuperare crediti formativi.

Questa circostanza, in linea con le altre facoltà, introduce un elemento di flessibilità nell’accesso al corso di laurea, permettendo a candidati con percorsi formativi diversi di poter perseguire gli studi veterinari, seppur con un impegno iniziale aggiuntivo.

L’approccio adottato dall’Università Aldo Moro di Bari, con questa differenziazione tra studenti ammessi direttamente e studenti con crediti da recuperare, si pone come un tentativo di conciliare l’eccellenza formativa con l’ampliamento delle opportunità di accesso all’istruzione superiore, promuovendo una didattica inclusiva e adattabile alle esigenze individuali degli studenti.

I dati pubblicati offrono una fotografia dettagliata di un sistema complesso, volto a garantire un percorso di studi rigoroso e al contempo accessibile a un numero significativo di aspiranti professionisti sanitari.