Achille De Crescenzo: una panchina, un ritorno, un omaggio alla terra.

La memoria di un esilio volontario si sedimenta in un gesto di generosità: Achille De Crescenzo, ottantenne figlio di Carlantino, restituisce al suo paese natale, un piccolo scrigno di storia incastonato nel cuore del Foggiano, un luogo di riposo e contemplazione. Più di sei decenni separano l’Achille giovane, costretto a lasciare Carlantino per inseguire opportunità lavorative, da quest’oggi, in cui il borgo lo accoglie con gratitudine, celebrando il dono di una panchina affacciata su un panorama mozzafiato.La sua parabola esistenziale incarna la dicotomia tra l’attrazione irresistibile della terra natale e l’imperativo del progresso economico. Il percorso lavorativo di De Crescenzo, da Italsider a Taranto fino alla Fiat di Torino, ha segnato un lungo viaggio attraverso le dinamiche dell’industria italiana, culminato nel prestigioso riconoscimento al merito conferito dal Presidente Napolitano. Eppure, nonostante la carriera e le esperienze accumulate lontano, il legame emotivo con Carlantino non si è mai spezzato, nutrito da frequenti ritorni, soprattutto durante l’estate e in compagnia dei genitori.La panchina, ora, non è semplicemente un arredo urbano, ma un simbolo tangibile di questa profonda connessione. Nasce dall’osservazione acuta di un bisogno, dalla constatazione dell’assenza di un luogo dedicato alla pausa e alla riflessione, un punto di vista privilegiato da cui ammirare la vastità del territorio e ripercorrere mentalmente il proprio cammino. Un’idea condivisa con l’amministrazione comunale, resa possibile dall’impegno dell’assessora alla cultura e turismo, Daniela Cafano, che ne ha seguito le fasi di realizzazione, affidandola a un’azienda di Apricena e a un’artista locale, testimoniando un’autentica sinergia tra talento e territorio.La dedica incisa sulla panchina – “Achille De Crescenzo” – è un atto di appartenenza, un modo per imprimere il proprio nome nella storia del paese. L’immagine raffigurata, che unisce il borgo a un orizzonte sconfinato, è una metafora potente, un invito a valorizzare le proprie radici senza rinunciare alla ricerca di nuovi orizzonti.L’assessora Cafano coglie l’occasione per sottolineare il significato più ampio di questo gesto: un monito rivolto alle nuove generazioni, un appello all’amore per la propria terra e una sollecitazione per chiunque la abiti a guardare al futuro con speranza e audacia, consapevoli che l’orizzonte apre sempre a possibilità inesplorate. La panchina, quindi, diventa un punto di convergenza tra passato e futuro, un invito a custodire l’identità locale e a proiettarsi verso un domani ricco di promesse.