Acquaviva in lutto: Gianvito e Denise, due vite spezzate.

Acquaviva delle Fonti è addolorata.

La comunità intera è investita da un’onda di sgomento e profondo lutto, segnata dalla perdita improvvisa e irreparabile di Gianvito e Denise, due giovani vite spezzate in un istante.

Parole, anche quelle di chi ricopre una carica pubblica come la mia, appaiono riduttive, quasi sacrileghe di fronte a un dolore così immenso.

Scrivo non solo come sindaco, ma come padre, come uomo profondamente turbato dalla fragilità dell’esistenza e dalla brutalità del destino.

Il mio pensiero, e quello di tutta Acquaviva, si volge con tenerezza e compassione alle famiglie dei due ragazzi, testimoni di un crollo inaspettato, di un futuro negato.

Un abbraccio sentito, sincero, che trascende le formalità, è l’unica risposta che possiamo offrire in questo momento di disperazione.

Un abbraccio che non promette consolazione, perché di fronte a una perdita così devastante non esistono parole magiche, ma che vuole comunicare la solidarietà e l’affetto di un’intera città.

La dinamica dell’incidente, sulla strada che unisce Adelfia ad Acquaviva, è ancora oggetto di accertamenti, ma il suo impatto è tangibile in ogni angolo del territorio.

Il veicolo condotto da Gianvito, una Passat, ha attraversato una sequenza di eventi tragici, coinvolgendo altre auto e un autobus, prima di impattare contro una recinzione.

Un altro giovane, compagno di viaggio di Gianvito e Denise, lotta ancora tra la vita e la morte, un ulteriore dramma che ci stringe il cuore.

Acquaviva piange la perdita di due ragazzi che incarnavano il domani, portatori di sogni, aspirazioni e un potenziale inespresso.

La loro scomparsa ci priva di un futuro che non potranno più vivere, di un contributo che non potranno più offrire.

La comunità intera è in stato di shock, sospesa in un limbo di incredulità e dolore.

In segno di profondo cordoglio e per onorare la memoria di Gianvito e Denise, disporrò nelle prossime ore la proclamazione del lutto cittadino, non come un gesto retorico o burocratico, ma come un atto di raccoglimento e di riconoscimento del peso insopportabile di questa perdita.

Un momento di silenzio, di riflessione, di preghiera, per unire le nostre forze e sostenere le famiglie colpite.

Il silenzio è la più eloquente forma di rispetto; il raccoglimento, la più autentica espressione di amore.

Acquaviva è, e rimarrà, al fianco delle loro famiglie, pronta ad offrire sostegno e conforto in questo momento di profonda sofferenza, consapevoli che il dolore, se condiviso, può essere portato con maggiore forza.

La loro memoria vivrà nel nostro cuore e nell’impegno per un futuro in cui simili tragedie non si ripetano.