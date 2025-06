Addio al brigadiere Legrottaglie: lutto nazionale e commozione.

Il velo di tristezza si è addensato sull’addio al brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, figura emblematica di dedizione e sacrificio, la cui vita è stata tragicamente interrotta in un violento scontro a fuoco, a breve distanza dal meritato congedo. La cerimonia funebre, un momento di profonda commozione collettiva, ha rappresentato un’occasione per onorare la sua carriera, segnata da un costante impegno al servizio dello Stato e della comunità.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, testimone di questo dolore nazionale, ha espresso, con un gesto di sincera partecipazione, le sue condoglianze alla famiglia, stringendo i parenti in un abbraccio carico di rispetto e vicinanza. L’addio solenne ha visto la partenza della salma, accompagnata da un coro sommesso di preghiere e ricordi, mentre l’immagine delicata di bambini che liberano verso il cielo palloncini tricolore, simbolo dell’Arma dei Carabinieri, ha offerto un barlume di speranza e di futuro in un contesto doloroso.L’intensità del lutto è stata particolarmente palpabile nel cuore dei genitori, della moglie e delle due figlie adolescenti, testimoni dirette di un vuoto incolmabile. La loro sofferenza, riflessa nei volti provati e negli occhi lucidi, ha rappresentato un monito silenzioso sulla fragilità umana e sul prezzo, a volte spaventosamente alto, del servizio reso alla sicurezza pubblica. Carlo Legrottaglie non è stato solo un carabinierie, ma un padre, un marito, un figlio e un punto di riferimento per molti. La sua perdita lascia un segno indelebile non solo nell’Arma dei Carabinieri, ma in tutta la nazione, richiamando alla mente il valore imprescindibile del coraggio, dell’onore e della dedizione al dovere. Il suo sacrificio, compiuto in difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini, rappresenta un esempio luminoso da seguire e un invito a riflettere sul ruolo cruciale delle Forze dell’Ordine nella salvaguardia dei valori democratici. Il ricordo di Carlo Legrottaglie, alimentato dalla gratitudine e dall’ammirazione, continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e nel profondo rispetto di una nazione intera.