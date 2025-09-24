Affondamento a Brindisi: motopeschereccio in difficoltà al largo

Nella quiete serale, a poca distanza dalla Torre di Punta Penne, lungo la costa brindisina, si è verificato un incidente che ha visto protagonista una imbarcazione motopesca.

L’episodio, consumatosi in un contesto di condizioni meteorologiche apparentemente normali, ha immediatamente mobilitato i soccorsi, testimoniando la prontezza e l’efficienza delle autorità marittime locali.

La motovedetta, dedita alla tradizionale attività di pesca, ha iniziato ad accusare seri problemi di stabilità, precipitando rapidamente verso il fondale.

L’equipaggio, composto da tre uomini, ha reagito con tempestività, lanciando un segnale di soccorso che ha attivato la risposta coordinata dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto.

La dinamica precisa dell’affondamento, al momento, è oggetto di accertamento, ma l’ipotesi di un inavvertito incaglio su un rilievo sommerso appare la più plausibile, sebbene non si escludano altre cause, come un cedimento strutturale o un’infiltrazione d’acqua dovuta a un danno allo scafo.

Il natante giace ora a breve distanza dalla costa, in acque poco profonde, a circa trenta metri dalla scogliera.

La sua posizione, relativamente vicina alla riva, ha facilitato le operazioni di soccorso, permettendo ai soccorritori di raggiungere rapidamente l’equipaggio e portarlo in salvo a Brindisi.

L’incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza della navigazione lungo questo tratto di costa, notoriamente caratterizzato da fondali irregolari e da correnti marine complesse.

La profondità ridotta delle acque in prossimità della costa richiede una particolare attenzione da parte dei naviganti, sia per la conoscenza della cartografia nautica, sia per l’impiego di tecnologie di ausilio alla navigazione, come ecoscandagli e sistemi di posizionamento globale.

La vicenda sottolinea, inoltre, la vulnerabilità delle imbarcazioni da pesca, spesso sottoposte a condizioni operative gravose e a manutenzioni non sempre adeguate.

La pesca, attività cruciale per l’economia locale e per la salvaguardia delle tradizioni, comporta rischi intrinseci che richiedono un impegno costante per migliorare gli standard di sicurezza e per promuovere la cultura della prevenzione.

L’indagine in corso si prefigge di fare luce sulle cause dell’incidente, al fine di evitare che simili tragedie possano ripetersi, tutelando la vita dei pescatori e la sostenibilità di un settore vitale per il territorio.