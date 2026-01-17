Aggressione a Bari: uomo grave, indagini in corso

Un episodio di violenza inattesa ha scosso il tessuto urbano di Bari nel primo pomeriggio di oggi.

In via Montegrappa, un uomo di 39 anni è stato vittima di un brutale aggressione con arma da taglio, lasciando la comunità locale in stato di shock e sollevando interrogativi sulle dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.

L’uomo, immediatamente soccorso dal tempestivo intervento del personale del 118, è stato trasportato in condizioni critiche al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Bari.

La gravità del suo stato è stata confermata dall’assegnazione del codice rosso, indicando un rischio elevato per la sua sopravvivenza.

Le ferite, concentrate nella zona toracica, hanno provocato un’emorragia significativa, richiedendo un intervento medico urgente e complesso.

Le circostanze esatte che hanno preceduto l’aggressione rimangono avvolte nella nebbia delle indagini in corso.

Sebbene non sia escluso che l’episodio possa essere maturato nel contesto di un alterco verbale degenerato, le autorità competenti preferiscono non formulare ipotesi affrettate in attesa di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Al momento, l’aggressore risulta latitante e la lama utilizzata per compiere l’aggressione non è stata recuperata.

I Carabinieri, con il supporto di ulteriori unità investigative, hanno avviato una caccia all’uomo, concentrando le ricerche nell’area circostante e analizzando scrupolosamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in via Montegrappa e nelle vie adiacenti.

L’episodio riapre un dibattito sulla sicurezza urbana e sulla crescente preoccupazione per fenomeni di violenza che sembrano erodere la tranquillità della città.

Oltre alla ricerca dell’autore del reato, l’indagine mira a comprendere le motivazioni alla base dell’aggressione, escludendo possibili contingenze casuali e valutando se l’evento possa essere collegato a dinamiche criminali preesistenti o a conflitti personali.

La comunità locale, scossa da questo atto di violenza, attende con ansia l’evolversi delle indagini e l’arresto del responsabile, sperando che la giustizia possa fare il suo corso e che simili tragedie possano essere evitate in futuro.

Il Policlinico, nel frattempo, tiene sotto stretta osservazione le condizioni del ferito, confidando in un esito positivo.