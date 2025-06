Aggressione a Foggia: studentessa universitaria brutalmente attaccata

Un’aggressione brutale ha scosso la comunità di Foggia, lasciando una giovane studentessa universitaria ricoverata in ospedale con una prognosi di venti giorni. L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, ha visto la vittima, una 21enne iscritta al secondo anno di Odontoiatria, brutalmente strattonata e perquisita, culminando in un violento pugno al volto che l’ha fatta rovinare a terra. Il criminale, dopo aver sottratto la borsa della ragazza, si è dato alla fuga, lasciandola in stato di shock e con evidenti lesioni fisiche.La ricostruzione dei fatti, fornita dal padre della studentessa, getta luce su una sequenza di eventi rapida e angosciante. La giovane, diretta presso l’abitazione di un’amica per prepararsi a un esame cruciale in programma per il giorno successivo, è stata avvicinata con prepotenza da un individuo non identificato. La resistenza opposta dalla ragazza ha innescato la reazione violenta dell’aggressore, che ha immediatamente passato al pugno, precipitando la vittima al suolo. La fuga del ladro è stata in parte ostacolata da un passante, un automobilista che, udendo le urla della giovane, ha immediatamente cercato di intercettarlo, inseguendolo per un breve tratto.L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciare il responsabile in un locale commerciale, dove stava cercando di utilizzare le carte di credito sottratte alla vittima. La rapidità dell’azione investigativa, unitamente alla prontezza dei sanitari, ha permesso di garantire alla giovane le cure necessarie e di assicurare il criminale alla giustizia.Oltre al trauma fisico, l’aggressione ha inferto un colpo significativo alla serenità della studentessa, che si trova ora impossibilitata a sostenere l’esame a cui si stava preparando. Il padre, pur esprimendo amarezza per l’accaduto, ha sottolineato la gratitudine per l’efficienza e la professionalità delle forze dell’ordine e del personale medico. Questo episodio, oltre a rappresentare una grave violazione della persona, solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza percepita nel tessuto urbano e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità. L’episodio testimonia come la vulnerabilità individuale possa essere preda di gesti improvvisi e violenti, lasciando dietro di sé una scia di dolore e di paura.