Aggressione al 118: la violenza scuote la sanità pugliese

Un episodio di inaccettabile violenza ha nuovamente scosso il sistema di soccorso sanitario pugliese, questa volta ad Altamura, seguendo una spirale di aggressioni che sta mettendo a dura prova la resilienza e la sicurezza degli operatori del 118 e del personale ospedaliero.

L’incidente, descritto dalla ASL Bari come un’aggressione “vile” e “inaccettabile”, ha visto coinvolti gli equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica chiamati a gestire un’emergenza sul territorio.

La dinamica ha assunto contorni particolarmente preoccupanti: non solo il personale sanitario è stato oggetto di minacce, spintoni e insulti, ma l’aggressione si è estesa anche a un individuo estraneo al contesto dell’emergenza stessa, segnalando un’escalation della violenza e una generalizzata perdita di rispetto verso le figure professionali dedicate alla cura della salute pubblica.

Il quadro si è poi aggravato all’esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale locale, dove il paziente soccorso, presumibilmente in stato di alterazione, ha materialmente aggredito quattro operatori sanitari – un medico, un’infermiera e due soccorritori – rendendo necessario il ricorso a cure mediche per i diretti interessati.

Questi fatti si inseriscono in un contesto allarmante, che ha recentemente visto un altro episodio di violenza verificarsi a Corato, dove un’infermiera e una soccorritrice del 118 sono state aggredite.

Questa recrudescenza di atti violenti non rappresenta solo una minaccia immediata all’incolumità fisica degli operatori sanitari, ma erode anche la loro capacità di fornire un servizio essenziale alla comunità.

La paura e lo stress derivanti da tali esperienze possono portare a un calo della motivazione, a un aumento dell’assenteismo e, in ultima analisi, a una diminuzione della qualità dell’assistenza offerta.

La Direzione Generale della ASL Bari ha espresso la sua ferma condanna di questi comportamenti, sottolineando l’importanza di tutelare il prezioso lavoro svolto dal personale sanitario, che opera quotidianamente in condizioni spesso difficili e sotto forte pressione.

La solidarietà espressa agli equipaggi coinvolti, Asl e Sanitaservice, si traduce in un impegno concreto a fornire loro supporto legale e a garantire la massima protezione possibile.

È imperativo che questi episodi tragici stimolino una riflessione più ampia sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza negli ospedali e nei luoghi di soccorso, promuovendo al contempo campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione al rispetto e alla comprensione del ruolo fondamentale svolto dal personale sanitario.

La tutela degli operatori sanitari non è solo un obbligo legale, ma un investimento nella salute e nel benessere dell’intera comunità.

L’impunità di questi atti deve essere contrastata con fermezza, affinché il sistema sanitario possa continuare a fornire un servizio efficiente e sicuro per tutti i cittadini.

Il valore inestimabile della loro dedizione e sacrificio deve essere riconosciuto e protetto.