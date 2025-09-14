Agguato a Taranto: uomo ferito a colpi di pistola

Nella nebbiosa mattinata che avvolgeva la zona di Lama, a Taranto, un episodio di violenza ha interrotto la quiete urbana.

Un uomo di trentadue anni, in sella al suo motociclo, è stato vittima di un agguato armato, riportando una ferita ad una gamba.

La ricostruzione degli eventi, ancora in fase preliminare, suggerisce una dinamica premeditata: un altro veicolo a due ruote, in maniera inaspettata, si sarebbe affiancato al motociclo della vittima, da cui sono stati diretti colpi di arma da fuoco.

Mentre l’uomo, rimasto ferito, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in un nosocomio cittadino, il suo compagno di viaggio, fortunatamente, è rimasto indenne.

Le sue testimonianze, unitamente a quelle di eventuali altri presenti, si riveleranno cruciali per fare luce sulla vicenda.

L’ipotesi più accreditata, al momento, è che l’aggressione sia il tragico epilogo di una disputa preesistente.

Tuttavia, l’esatta natura del conflitto e le motivazioni che hanno spinto all’utilizzo di armi da fuoco restano avvolte nel mistero, e costituiscono il fulcro delle indagini in corso.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista, considerando la complessità del contesto sociale e criminale in cui si è verificato l’evento.

Immediato e massiccio è stato l’intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, i quali hanno messo a disposizione risorse umane e tecnologiche per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Oltre all’acquisizione delle testimonianze, si stanno effettuando scrupolose verifiche sulle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di identificare l’esecutore materiale dell’aggressione e di stabilire il suo movente.

Il ritrovamento di eventuali tracce balistiche o indizi materiali sul luogo dell’evento potrebbe fornire elementi decisivi per l’identificazione dell’aggressore e per la ricostruzione dettagliata della dinamica.

L’attenzione delle forze dell’ordine è focalizzata non solo sulla risoluzione dell’episodio, ma anche sulla prevenzione di ulteriori atti di violenza che potrebbero destabilizzare ulteriormente la comunità locale, già provata da problematiche sociali ed economiche complesse.