Allagamenti e vento devastano Foggia: emergenza idrica e danni ingenti.

Un’irruzione atmosferica di inaudita violenza ha scosso nel pomeriggio la provincia di Foggia, trasformando in poche ore strade e aree urbane in un teatro di emergenza idrica.

L’evento meteorologico, più che un semplice temporale, si è manifestato come un’intensa perturbazione, caratterizzata da precipitazioni torrenziali e raffiche di vento di eccezionale intensità.

L’acqua, riversata in modo impetuoso, ha rapidamente superato la capacità di smaltimento delle infrastrutture idrauliche, generando allagamenti diffusi che hanno sommerso strade, abitazioni e attività commerciali.

Numerosi automobilisti si sono trovati intrappolati in mezzo al diluvio, costretti ad abbandonare i propri veicoli a causa dell’impossibilità di proseguire nella viabilità compromessa.

L’acqua, in alcuni tratti, ha raggiunto livelli tali da rendere l’impossibile il movimento, creando situazioni di potenziale pericolo.

Il vento, in particolare, ha agito da moltiplicatore di danni.

Le raffiche, sferzanti, hanno strappato rami secolari dagli alberi, che si sono abbattuti su automobili parcheggiate, fortunatamente senza causare feriti o vittime.

La caduta di alberi ha ulteriormente ostacolato la circolazione e ha reso più complessa l’attività di soccorso.

Le squadre dei vigili del fuoco e della polizia locale sono state immediatamente mobilitate, impegnate in un’attività incessante di rimozione degli alberi caduti e di messa in sicurezza delle aree allagate.

Il loro intervento si è concentrato sul ripristino della viabilità e sul soccorso ai veicoli in panne, operando in condizioni spesso difficili e pericolose.

Oltre ai danni materiali, l’evento ha messo in luce la fragilità del territorio foggiano di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sollevando interrogativi sulla necessità di interventi strutturali per migliorare la capacità di resilienza della rete idraulica e la gestione del rischio idrogeologico.

La severità dell’evento, e la sua rapidità, hanno evidenziato l’importanza di sistemi di allerta precoce più efficaci e di piani di emergenza più dettagliati, capaci di minimizzare l’impatto di future ondate di maltempo e di tutelare la sicurezza della popolazione.

La ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio richiederanno un impegno coordinato tra istituzioni, comunità e settore privato, con l’obiettivo di prevenire e mitigare i danni causati da eventi climatici sempre più frequenti e intensi.