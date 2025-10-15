Allerta meteo: Rischio idrogeologico elevato al Sud Italia.

Un’onda di instabilità atmosferica si appresta a investire il versante adriatico e ionico della penisola italiana, generando un quadro di rischio idrogeologico di elevata criticità.

L’allerta arancione, il secondo livello più gravoso emesso dalla Protezione Civile, sarà attiva domani in Calabria e nella porzione centro-meridionale della Puglia, segnalando una potenziale pericolosità che richiede la massima cautela e l’adozione di misure preventive.

Una fase di attenzione gialla, indicante un rischio moderato, interesserà invece Molise, Basilicata, Sicilia, aree della Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e il resto del territorio pugliese.

L’evoluzione del maltempo è legata a un sistema perturbato in rapido approfondimento, che porterà a un progressivo incremento delle precipitazioni a partire dal tardo pomeriggio odierno.

La Sardegna e la Campania saranno le prime regioni ad essere colpite da temporali intensi, preludio a un coinvolgimento più esteso che interesserà l’intera area centro-meridionale.

Le piogge previste per domani non si limiteranno a rovesci isolati, ma si configureranno come eventi a carattere generalizzato, con intensità elevata e concentrazione temporale significativa.

Questa combinazione, unita alla presenza di aria instabile, favorirà la genesi di fenomeni convettivi violenti, caratterizzati da frequenti fulminazioni, grandinate di dimensioni variabili e raffiche di vento localmente impetuose.

L’attività elettrica, in particolare, rappresenta un fattore di potenziale pericolo, capace di innescare incendi e causare danni alle infrastrutture.

Il rischio idrogeologico è particolarmente accentuato in Calabria, dove la morfologia del territorio, con ripidi pendii e valli strette, rende le aree esposte a frane e smottamenti.

Anche in Puglia, soprattutto nei settori meridionali, la combinazione di piogge intense e suolo saturo di acqua potrebbe innescare fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua minori e allagamenti di aree depresse.

Si raccomanda alla popolazione residente nelle aree interessate dall’allerta di monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, seguire le indicazioni delle autorità competenti e adottare comportamenti prudenti.

Evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione ai cartelli di divieto di transito e non sostare in prossimità di corsi d’acqua o aree a rischio frana sono azioni fondamentali per minimizzare i potenziali danni e proteggere la sicurezza di tutti.

La tempestività delle azioni preventive si rivela cruciale nella gestione di un evento meteorologico di questa portata.