Ambulatorio Sto.a: Crescita e Eccellenza nell’Assistenza Stomizzata a Bari

L’ambulatorio “Sto,a care'” dell’ospedale San Paolo di Bari, dedicato all’assistenza di pazienti stomizzati, rappresenta un pilastro fondamentale nell’offerta sanitaria territoriale, con un incremento significativo degli accessi registrato nel 2025 (superando i 2.500) e un andamento in costante crescita a partire dal 2022.

Questo dato quantitativo riflette una crescente consapevolezza delle esigenze specifiche di questa popolazione di pazienti e l’efficacia del servizio offerto.

L’ambulatorio non si limita a fornire una semplice assistenza post-operatoria.

Si configura come un centro di eccellenza volto a garantire una cura integrata e personalizzata, accessibile a pazienti provenienti da interventi chirurgici complessi legati a patologie oncologiche dell’apparato digerente e urinario, a malattie infiammatorie croniche intestinali debilitanti come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, e a traumi invalidanti.

L’approccio multidisciplinare, che include chirurghi, infermieri specializzati in stomaterapia, stomoterapisti, psicologi e nutrizionisti, è cruciale per affrontare le sfide fisiche, emotive e sociali che i pazienti stomizzati spesso affrontano.

La struttura opera come un punto di riferimento sia per i pazienti dimessi dal reparto di Chirurgia generale del San Paolo, sia per coloro che hanno subito interventi in altre realtà sanitarie, fornendo consulenze specialistiche e supporto continuo.

L’educazione del paziente e dei suoi caregiver riveste un ruolo centrale, con un focus particolare sulla gestione proattiva delle complicanze stomali, sull’apprendimento delle procedure di cura e sulla promozione dell’autonomia.

La costruzione di una relazione di fiducia, basata sull’ascolto empatico e la comunicazione trasparente, è essenziale per accompagnare il paziente lungo l’intero percorso di cura, dalla diagnosi all’adattamento alla vita quotidiana.

Il centro di Bari si inserisce attivamente nella Rete italiana dei centri ad alta specializzazione Missto, un’iniziativa volta a standardizzare e migliorare la qualità dell’assistenza stomaterapica a livello nazionale.

Questa rete promuove l’implementazione di linee guida basate sull’evidenza scientifica e favorisce lo sviluppo di ricerca clinica e scientifica all’avanguardia, con pubblicazioni su riviste internazionali di prestigio.

L’adesione all’Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia (Aioss), con il ruolo di polo formativo regionale, testimonia l’impegno nella diffusione della conoscenza e nell’aggiornamento continuo dei professionisti sanitari, non solo in Puglia ma in tutta Italia.

L’attrattività del centro si estende oltre i confini regionali, con un flusso costante di pazienti provenienti da Basilicata, Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto, a testimonianza della riconosciuta competenza e qualità dell’assistenza offerta.

Questo fenomeno sottolinea la necessità di un coordinamento nazionale e regionale per garantire un accesso equo a servizi specializzati e per promuovere modelli di cura efficienti e centrati sul paziente.

L’evoluzione futura dell’ambulatorio si prefigge di ampliare l’offerta di servizi, integrando nuove tecnologie e approcci terapeutici innovativi, sempre con l’obiettivo primario di migliorare la qualità di vita dei pazienti stomizzati e di promuovere la ricerca scientifica nel campo della stomaterapia.