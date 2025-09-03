Andria, lite per un parcheggio: fattorino Amazon ferito a coltellata

Nel cuore di Andria, un episodio di violenza inattesa ha interrotto la tranquillità del tardo pomeriggio.

Un fattorino di Amazon, 35 anni, residente a Bari, ha subito una ferita da taglio al braccio durante un alterco con un uomo di 68 anni, innescato da una disputa apparentemente banale: la posizione di parcheggio del furgone del corriere.

L’incidente, verificatosi in via Sant’Andrea, solleva interrogativi sulle tensioni latenti che possono sfociare in atti di aggressione, anche in contesti quotidiani.

La dinamica, ricostruita dai Carabinieri intervenuti, rivela una escalation di un conflitto iniziale, nato dalla presunta intralcio generato dal mezzo di trasporto commerciale.

Il corriere, intento a effettuare una consegna, aveva parcheggiato il furgone nelle immediate vicinanze di un ingresso condominiale, suscitando l’irritazione dell’uomo anziano, culminata in un confronto acceso e, purtroppo, in un ferimento.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove le cure mediche hanno preannunciato una guarigione completa entro due settimane.

Il 68enne, individuato e fermato dalle forze dell’ordine, si trova ora sotto indagine, con la sua posizione al vaglio della magistratura, che dovrà accertare le responsabilità e le motivazioni alla base di tale gesto.

L’episodio non solo evidenzia la fragilità dei rapporti sociali e la facilità con cui piccoli dissidi possono degenerare, ma anche le potenziali conseguenze emotive e fisiche che possono derivare da una mancanza di comunicazione e tolleranza.

Inoltre, l’evento riapre la riflessione sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare dei fattorini, che operano in contesti urbani spesso caratterizzati da traffico intenso e scarsa disponibilità di aree di sosta adeguate, esponendoli a rischi e potenziali conflitti con la popolazione.

La vicenda, pur nella sua singolarità, costituisce un campanello d’allarme che invita a promuovere una maggiore consapevolezza e rispetto reciproco, al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi e tutelare la sicurezza di tutti.