Arte e Mare: Giovani Talenti Pugliesi per gli Oceani

La Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata annualmente l’8 giugno, si configura come un’occasione imprescindibile per stimolare una profonda riflessione collettiva sulla salute dei mari e sulla necessità impellente di ripensare i modelli di sviluppo che ne determinano il futuro. Quest’anno, l’impegno di Arpa Puglia e del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (Ciheam) Bari si è concretizzato nella premiazione dell’edizione 2025 di Arpamare, un concorso artistico volto a coinvolgere i talenti emergenti delle accademie di belle arti pugliesi. L’iniziativa non si limita a un mero riconoscimento, ma ambisce a divenire un potente veicolo di sensibilizzazione, capace di veicolare un messaggio di urgenza e responsabilità verso un pubblico ampio e diversificato.La cerimonia, arricchita dalla presenza di figure di spicco come Vito Bruno (direttore generale di Arpa Puglia), Serena Triggiani (assessora all’Ambiente della Regione Puglia), Biagio Di Terlizzi (direttore del Ciheam Bari) e Alberto Luca Recchi, celebre esploratore, scrittore e fotografo subacqueo, ha sancito il trionfo della creatività al servizio della causa ambientale. L’opera vincitrice, “Orizzonte puro,” un delicato origami realizzato con carta amalfitana da parte dello studente giapponese Aisu Hirotsugu, ha saputo catturare l’essenza della purezza e della fragilità degli ecosistemi marini, invitando alla contemplazione e alla protezione.Annibale Trani, con la sua espressiva scultura in ceramica invetriata “Ferita,” si è distinto per la forza evocativa dell’opera, che denuncia le ferite inflitte agli oceani dall’inquinamento e dalla distruzione degli habitat. Doriana Capacchione, con “Echi marini,” ha saputo tradurre in forma plastica il mistero e la vitalità del mondo sommerso, utilizzando materiali naturali come legno di abete, cera d’api e colla vinilica per creare un’opera di grande impatto emotivo.Alberto Luca Recchi, nel suo discorso, ha sottolineato con profondità l’importanza cruciale degli oceani per la vita sulla Terra. “In ogni goccia di mare – ha affermato – è scritto il nostro passato e il nostro futuro.” Il richiamo è chiaro: gli oceani sono la culla della vita, responsabili di un respiro su due che ci permette di esistere, ma al contempo soffrono a causa delle nostre azioni. La sua testimonianza diretta, frutto di anni di esplorazioni e immersione nel mondo sottomarino, ha portato alla luce la drammatica realtà della perdita di biodiversità e del degrado ambientale che affliggono gli ecosistemi marini.I premi, che variano da mille a cinquecento euro, non rappresentano solo un riconoscimento economico, ma un invito a proseguire il percorso creativo e a sviluppare ulteriormente le proprie capacità artistiche. La partecipazione a un workshop formativo gratuito nei laboratori artistici ‘Scart’ del gruppo Hera, a Santa Croce sull’Arno, offre l’opportunità di approfondire le tecniche artistiche e di confrontarsi con professionisti del settore. La menzione speciale assegnata all’opera “Mitilante” di Giada Lamacchia evidenzia la ricchezza e la varietà delle proposte artistiche ricevute, testimoniando l’impegno e la sensibilità dei giovani artisti pugliesi verso le tematiche ambientali. L’iniziativa Arpamare si configura, dunque, come un segnale positivo, un esempio di come l’arte possa diventare un potente strumento di comunicazione e di cambiamento, capace di ispirare azioni concrete a favore della salvaguardia degli oceani, patrimonio inestimabile dell’umanità.