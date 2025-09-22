lunedì 22 Settembre 2025
ASL Bari: Successo all’Outreach Sanitario alla Fiera del Levante

Redazione Aosta

Durante la Fiera del Levante di Bari, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha implementato una complessa iniziativa di outreach sanitario, con un impatto significativo sulla comunità e un’ampia portata comunicativa.
L’evento ha rappresentato un’occasione unica per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, superando le barriere tradizionali e promuovendo attivamente la prevenzione e l’educazione alla salute.

L’adesione e l’interesse da parte del pubblico sono stati notevoli: oltre 2.600 persone hanno attivamente cercato informazioni e consulenze personalizzate, focalizzandosi su percorsi diagnostici, terapeutici e servizi specialistici offerti dall’ASL.
Questa risposta entusiasta testimonia un bisogno diffuso di accesso semplificato e comprensibile alle risorse sanitarie.
Parallelamente all’interazione diretta, una massiccia campagna di comunicazione digitale ha amplificato il messaggio.

Le piattaforme social aziendali hanno generato un’impressionante reazione, raggiungendo oltre 240.000 utenti e accumulando più di un milione di visualizzazioni, evidenziando l’efficacia di un approccio multicanale per la disseminazione di informazioni vitali.
Un elemento distintivo dell’iniziativa è stato il coinvolgimento attivo del pubblico attraverso dimostrazioni pratiche di tecniche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare.
I professionisti del 118, agendo come istruttori, hanno coinvolto attivamente oltre 750 persone di tutte le età e generazioni, trasmettendo competenze salvavita essenziali e promuovendo una cultura della sicurezza comunitaria.

L’analisi dei dati relativi all’interazione diretta rivela un quadro dettagliato delle preoccupazioni e delle priorità sanitarie della popolazione.

Circa 1.700 utenti hanno interagito con gli operatori sanitari, con un numero significativo che ha partecipato a programmi di screening oncologici (260 persone), test per l’epatite C (150 persone), consulenze nutrizionali (160 persone) e valutazioni della funzionalità polmonare (spirometria, 80 persone).

La rilevanza della prevenzione cardiovascolare è stata altresì testimoniata dalla partecipazione a 45 consulenze cardiologiche e dalle 62 prime visite dedicate alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, sottolineando un approccio olistico alla salute.
Il direttore generale, Luigi Fruscio, ha sottolineato che l’iniziativa non si è limitata a fornire servizi, ma ha mirato a creare un ponte tra l’istituzione sanitaria e la comunità, promuovendo un cambiamento comportamentale volto all’adozione di stili di vita più sani e alla consapevolezza dell’importanza della prevenzione.
Questo approccio strategico mira a ridurre l’impatto delle malattie croniche e a migliorare la qualità della vita della popolazione pugliese.

In definitiva, la Fiera del Levante ha rappresentato un esperimento di successo nel rendere la salute accessibile, comprensibile e prioritariamente rilevante per tutti.

