ASL Foggia: Guardia Medica Turistica per un’Estate Sicura nel Gargano

Per affrontare il prossimo periodo estivo, la Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Foggia ha predisposto un’organizzazione articolata e mirata a garantire un’assistenza sanitaria di qualità e capillare per i flussi turistici che animeranno il Gargano e le altre aree attrattive della provincia. La decisione, formalizzata attraverso l’assegnazione di 29 incarichi di guardia medica turistica, riflette un impegno concreto a rispondere alle esigenze sanitarie di un numero crescente di visitatori, contribuendo a valorizzare il territorio e a promuovere un’esperienza di vacanza sicura e serena.L’implementazione di questo servizio, esteso dal 15 giugno al 15 settembre, si caratterizza per una distribuzione strategica delle risorse umane nelle località a più alta concentrazione di presenze turistiche. Vieste, polo di maggiore rilevanza, vedrà la presenza costante di sette medici, assicurando una copertura h24. Peschici e San Menaio seguiranno lo stesso modello di copertura continua. Mattinata disporrà di cinque medici operativi dalle 8 alle 20, mentre l’arcipelago delle Isole Tremiti, destinazione unica e preziosa, beneficerà di otto medici attivi nelle stesse ore. Anche Lido del Sole avrà una copertura h24 con tre medici. Zapponeta, con un modello operativo più limitato, garantirà la presenza di un medico dal lunedì al venerdì nelle ore mattutine e un prolungamento del servizio nei fine settimana e nei giorni festivi.Il profilo professionale del medico incaricato non si limita alla tradizionale visita ambulatoriale e domiciliare. La figura assume un ruolo polivalente, proiettata a fornire un’ampia gamma di interventi sanitari, tra cui la gestione di emergenze in regime di pronto soccorso ambulatoriale, la rilascio di ricette farmaceutiche, l’avvio di percorsi diagnostici specialistici attraverso richieste di accertamenti, la formulazione di proposte di ricovero ospedaliero quando necessario e l’emissione di certificati di malattia. Questa strutturazione ambiziosa mira a offrire una risposta completa e tempestiva a qualsiasi problematica sanitaria possa presentarsi.L’impegno economico dell’ASL è testimoniato da un sistema di incentivi post-operandi, calcolato in sette euro l’ora e commisurato alla media degli accessi giornalieri registrati durante la stagione turistica del 2025. Tale meccanismo mira a premiare l’efficacia del servizio e a incentivare la professionalità dei medici coinvolti. Un ulteriore elemento distintivo riguarda la sede di Vieste, per la quale è previsto un rimborso dell’indennità di utilizzo dell’autoveicolo, calcolato sulla base del costo del carburante, a testimonianza dell’importanza attribuita alla mobilità dei medici per garantire un servizio capillare e reattivo. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche di promozione della salute e di valorizzazione del turismo sostenibile nel territorio provinciale.