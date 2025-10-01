Auto bomba a Statte: paura e indagini dopo il processo Dominio

La scoperta di un’autovettura rubata, contenente un carico di sospetta natura esplosiva, ha generato un clima di forte apprensione a Statte, in provincia di Taranto.

Il veicolo, rinvenuto in via Triglie, una via centrale e di intenso passaggio nel tessuto urbano, si presenta come un elemento perturbante in un momento già teso per la comunità ionica, segnata dalle recenti sentenze derivanti dal complesso processo ‘Dominio’.

La concomitanza temporale con l’epilogo giudiziale del processo, che ha gettato luce su un presunto sistema di relazioni illecite tra criminalità organizzata, esponenti politici e interessi economici, non è passata inosservata.

La condanna a 4 anni e 5 mesi inflitta all’ex sindaco Francesco Andrioli, figura centrale nelle indagini, contribuisce ad accrescere il senso di incertezza e la percezione di un pericolo latente.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: gli artificieri dei Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, hanno isolato l’area, transennando la strada e interrompendo il traffico.

Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica si sono rivelate complesse, richiedendo la massima cautela e l’utilizzo di protocolli specifici.

L’inchiesta, ora sotto la direzione della Procura della Repubblica, si concentra sull’identificazione del proprietario dell’auto rubata e sulla determinazione precisa della composizione e della pericolosità del materiale rinvenuto.

Gli inquirenti, mantenendo aperta ogni linea di indagine, non escludono ipotesi riguardanti possibili ritorsioni legate alle rivelazioni emerse dal processo ‘Dominio’ o a dinamiche criminali ancora oscure.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla tenuta del sistema di sicurezza locale e sulla capacità di proteggere la comunità da potenziali minacce.

L’evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di un controllo più rigoroso del territorio e sulla riaffermazione dei valori di legalità e trasparenza che rappresentano il fondamento di una società democratica.

La comunità di Statte attende con ansia i risultati delle indagini, sperando in un rapido chiarimento e in un ritorno alla normalità, ma consapevole che le ferite inferte dalla criminalità richiedono tempo e impegno per essere rimarginate.