Bari, anziana investita: gravissime condizioni e indagini in corso.

Questa mattina, a Bari, un tragico evento ha scosso la quiete di via Giulio Petroni: una donna di 76 anni è stata colpita da un veicolo in transito.

L’incidente, verificatosi in un contesto urbano caratterizzato da una densità di traffico significativa, ha immediatamente suscitato la preoccupazione di passanti e residenti.

L’automobilista coinvolto, reagendo prontamente, si è fermato sul posto, tentando di fornire i primi soccorsi alla donna anziana, manifestando preoccupazione e collaborazione con le autorità.

La dinamica precisa dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte della polizia locale, che sta ricostruendo la sequenza degli eventi, analizzando la visibilità, la velocità del veicolo e le condizioni della strada.

All’arrivo del personale medico del 118, la situazione della vittima appariva critica.

Presentava evidenti traumi multipli e versava in uno stato di incoscienza profonda, con un codice di gravità “rosso” che indicava un rischio imminente per la vita.

La rapida traslazione in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Di Venere si è rivelata cruciale per tentare di stabilizzare le sue condizioni.

Durante le prime fasi della gestione dell’emergenza ospedaliera, la donna ha subito un arresto cardiaco, un evento che ha ulteriormente aggravato la sua situazione clinica.

Un team di medici rianimatori è intervenuto tempestivamente, eseguendo procedure di rianimazione cardiopolmonare complesse e delicate, essenziali per ripristinare la funzionalità cardiaca e prevenire danni cerebrali derivanti dalla prolungata mancanza di ossigenazione.

Grazie all’intervento medico specialistico, è stato possibile ripristinare la circolazione sanguigna e riportare la donna in vita, sebbene le sue condizioni rimangano gravissime e la sua incoscienza persista.

La prognosi è riservata e la sua sopravvivenza dipende dalla risposta del suo organismo alle lesioni subite e dalle successive terapie.

Le indagini della polizia locale si concentrano ora sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sull’acquisizione delle testimonianze di eventuali testimoni e sulla verifica della regolarità della posizione di guida dell’automobilista e della conformità del veicolo alle normative vigenti.

L’obiettivo è accertare le responsabilità dell’accaduto, tenendo conto di tutti i fattori che potrebbero aver contribuito all’incidente, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla vulnerabilità degli utenti più deboli, come gli anziani, in un contesto urbano sempre più complesso e frenetico.