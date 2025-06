Bari, arresto choc: madre e figlia indagate per spaccio.

L’eco di un’indagine a Bari risuona con la drammatica storia di due generazioni legate da un’accusa gravissima: detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La vicenda, che ha portato all’arresto di una donna di 71 anni e della figlia, di 46, illumina un tessuto sociale segnato da dinamiche familiari complesse e dal peso delle scelte illegali.L’arresto è scaturito da un controllo stradale che ha immediatamente destato sospetti negli agenti. Il comportamento alterato della figlia, alla guida del veicolo, ha innescato una spirale di indagini che hanno portato alla scoperta di una quantitativa rilevante di sostanze illecite all’interno dell’abitazione condivisa con la madre, situata nel quartiere Japigia.La perquisizione domiciliare ha rivelato un vero e proprio laboratorio di stoccaggio e potenziale smercio. Oltre a diverse confezioni già pronte per la vendita, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di hashish, pari a poco più di 12,8 chili, e 321 dosi di cocaina. La droga non era custodita unicamente all’interno dell’abitazione, ma anche in un luogo insospettabile: celata dietro una siepe del giardino condominiale, segno di una strategia volta a eludere i controlli.Un elemento particolarmente significativo emerso nel corso delle indagini è la presenza di un “libro mastro”, un quaderno contenente annotazioni precise che, secondo gli inquirenti, documentano l’organizzazione e le transazioni legate all’attività illecita. Questo dettaglio suggerisce un’organizzazione più strutturata di quanto inizialmente ipotizzato, con ruoli e responsabilità ben definiti all’interno del gruppo.La 71enne, attualmente agli arresti domiciliari, e la figlia, in carcere in attesa di giudizio, si trovano ad affrontare accuse di gravità inaudita, con implicazioni potenzialmente devastanti per il loro futuro e per la comunità. L’episodio solleva interrogativi profondi sulla trasmissione intergenerazionale della criminalità, sulla fragilità dei legami familiari quando questi vengono compromessi da scelte illegali, e sulla necessità di strategie di prevenzione e di intervento mirate a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. La vicenda, al di là delle dinamiche giudiziarie, rappresenta una ferita aperta nel tessuto sociale, un monito per le istituzioni e una sfida per la collettività.