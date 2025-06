Bari festeggia giovani atleti e arbitro d’eccezione

Questa mattina, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha presieduto una cerimonia di celebrazione e riconoscimento dedicata a sedici giovani atleti baresi, veri e propri alfieri dello sport locale che, nel corso della recente stagione, hanno raggiunto risultati significativi e di rilievo. L’evento, intriso di orgoglio civico, ha visto la consegna di attestati di merito ai ragazzi, simboli tangibili dell’impegno e del talento dimostrato.Un ulteriore motivo di celebrazione è stato il tributo reso a Saverio Bottalico, figura di spicco del panorama arbitrale barese. Bottalico, con la sua professionalità e competenza, ha avuto l’onore di dirigere l’ultima finale della FIFA Beach Soccer World Cup, svoltasi alle Seychelles, un traguardo prestigioso che lo consacra come il quinto arbitro italiano nella storia a raggiungere tale riconoscimento.In segno di reciproco apprezzamento, i giovani atleti hanno offerto al sindaco e al consigliere comunale Lorenzo Leonetti una selezione di doni simbolici: guantoni da boxe, una maglia sportiva, un gagliardetto FIFA e una cartolina che racchiude l’essenza del loro percorso.”Lo sport rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita e il benessere della nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco Leccese, sottolineando l’importanza di sostenere e promuovere l’attività fisica a tutti i livelli. “Oggi, siamo particolarmente orgogliosi di aver potuto incontrare e celebrare un talento barese di eccezionale valore, cresciuto nel cuore di Japigia, che ha raggiunto l’apice della sua carriera arbitrale in un evento di portata mondiale.”Il sindaco ha inoltre evidenziato come questi giovani atleti non siano solo una fonte di ispirazione per le nuove generazioni, ma anche un potente strumento di promozione territoriale. “Le loro imprese sportive trascendono i confini della nostra città, contribuendo a diffondere un’immagine positiva e dinamica del territorio baresi a livello internazionale.”Ai ragazzi è stata consegnata una medaglietta con lo stemma civico, un simbolo tangibile del legame indissolubile con la città d’origine. “Questa medaglietta,” ha affermato Leccese, “è un invito a non dimenticare mai le proprie radici, anche quando il successo vi porterà a raggiungere vette sempre più alte.”L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a promuovere lo sport come un valore costituzionale imprescindibile, incentivandone la pratica diffusa e capillare in ogni angolo della città, riconoscendone il ruolo cruciale per la formazione dei cittadini e per la coesione sociale. L’auspicio è che questa cerimonia sia un punto di partenza per una collaborazione sempre più proficua tra l’amministrazione comunale e il mondo dello sport locale, al fine di coltivare e valorizzare il talento giovanile e di promuovere un’immagine positiva e dinamica della città di Bari.