Bari, Flashmob M5S per Gaza: un grido di pace e azioni concrete

Nella cornice vibrante di via Sparano, a Bari, si è sviluppato un evento di forte impatto emotivo e politico, un flashmob promosso dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, in concomitanza con la Giornata internazionale per la pace.

L’iniziativa non è stata una mera manifestazione, ma un atto di solidarietà tangibile verso il popolo di Gaza, un grido di denuncia per le tragedie che si consumano in quella regione.

Il deputato Leonardo Donno, a nome del Movimento, ha sottolineato l’impegno costante del M5S nella promozione della pace, definendo la mobilitazione un “presidio permanente” – un monito incessante a coinvolgere la cittadinanza e a sollecitare il governo italiano ad assumere posizioni ferme e coraggiose.

Le parole del Presidente Giuseppe Conte, che invocano un impegno continuo e una risposta decisa, hanno fatto eco al sentimento diffuso tra i partecipanti.

Il fulcro delle richieste formulate dal M5S non si è limitato a una semplice condanna, ma ha puntato a misure concrete: l’applicazione di sanzioni economiche e diplomatiche nei confronti del governo israeliano, la sua isolamento sulla scena internazionale e un’azione di pressione sugli Stati Uniti, affinché ritirino il loro sostegno politico ed economico.

L’urgenza di un intervento, secondo Donno, è dettata dall’inaccettabilità delle azioni perpetrate a Gaza, percepite come atti di genocidio che trascendono i limiti di una semplice crisi geopolitica.

L’evento non si è concluso con il flashmob.

Un dialogo aperto con Nabil Salameh, giornalista, scrittore e cantautore palestinese, ha offerto una piattaforma per la condivisione di testimonianze dirette e per un’approfondita riflessione sulla situazione umanitaria e politica in Palestina.

Un ampio spettro di voci e rappresentanze si è unito all’iniziativa, a testimonianza dell’ampiezza del sostegno alla causa palestinese.

Oltre ai deputati Donno, L’Abbate e Dell’Olio, sono intervenuti l’eurodeputato Mario Furore, la consigliera metropolitana Maria La Ghezza, l’assessore comunale Nicola Grasso, il consigliere comunale Italo Carelli.

La presenza significativa della Comunità palestinese di Puglia e Basilicata, rappresentata da Taysir Hasan, ha conferito all’evento un carattere di forte identità e di profonda connessione con la realtà palestinese.

Il Comitato per la pace di Terra di Bari, con Licia Positò, e l’associazione Avs, con Gano Cataldo, hanno contribuito a rafforzare il messaggio di speranza e di impegno per la giustizia.

L’iniziativa si è posta come un punto di convergenza per diverse sensibilità e organizzazioni, unite dalla volontà di contrastare l’ingiustizia e promuovere un futuro di pace e dignità per il popolo palestinese.