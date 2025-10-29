Bari-Lille: Volotea collega la Puglia al cuore della Francia

A partire dal 23 maggio, il paesaggio aereo che lega la Puglia al panorama francese si arricchisce di una significativa connessione: l’aeroporto di Bari sarà infatti collegato direttamente con Lille, città vibrante nel cuore del nord della Francia, grazie all’introduzione di una nuova rotta operata da Volotea.
L’annuncio, diffuso da Aeroporti di Puglia (AdP), sottolinea un’espansione strategica che consolida il ruolo dello scalo barese come nodo cruciale per la connettività regionale e nazionale.
Questa nuova relazione aerea, con una frequenza di due voli settimanali – il mercoledì e il sabato – si traduce in un’offerta di oltre quattordicimila posti disponibili, ampliando significativamente le opportunità di viaggio tra le due regioni.
L’introduzione di Lille porta a tre il numero di destinazioni francesi servite da Volotea a partire da Bari, affiancandosi a Bordeaux e Lione.
Un elemento particolarmente rilevante è l’estensione della connettività anche durante le festività natalizie, periodo in cui i flussi turistici si intensificano.
“Questa evoluzione,” afferma Antonio Maria Vasile, Presidente di AdP, “segna un passo avanti cruciale nell’estensione delle relazioni aeree della Puglia, che ora si estende ben oltre Parigi, abbracciando l’intera Francia.
Questo testimonia il ruolo strategico dei nostri aeroporti non solo come infrastrutture di trasporto, ma come veri e propri motori di crescita economica, di sviluppo territoriale e di rafforzamento dell’identità regionale.
” L’aeroporto di Bari, in questo contesto, si configura come un punto focale per l’interscambio culturale, commerciale e turistico tra l’Italia meridionale e la Francia.
Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, aggiunge una prospettiva focalizzata sull’impatto turistico.
“Con questa nuova rotta Bari-Lille, confermiamo il nostro impegno a sostenere il turismo internazionale in Puglia.
Vogliamo offrire ai viaggiatori francesi un accesso diretto e privilegiato al cuore del Mediterraneo, incentivando i flussi in entrata e contribuendo a valorizzare il potenziale attrattivo del territorio pugliese.
” L’iniziativa va oltre la semplice offerta di voli, puntando a promuovere una conoscenza più approfondita e apprezzamento della cultura, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche della regione.
La nuova rotta mira a creare un ponte tra due culture, stimolando lo sviluppo di un turismo sostenibile e consapevole, capace di generare benefici duraturi per le comunità locali e di arricchire l’esperienza dei visitatori.