Bari, Ottomila in Piazza per lo Sciopero Pro-Gaza

La giornata dello sciopero generale, un atto di solidarietà globale verso Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, ha visto a Bari un’espressione di mobilitazione di notevoli dimensioni.

L’epicentro della manifestazione, conclusasi in largo Sorrentino, poco distante dalla stazione centrale, ha testimoniato un’affluenza stimata dalla CGIL in circa ottomila persone, un dato che sottolinea l’ampiezza del sentimento di sdegno e l’urgenza di un’azione concreta.

Il corteo, composito e variegato, ha visto la convergenza di sindacati di base, collettivi studenteschi, associazioni pacifiste e singoli cittadini animati da un profondo senso di giustizia e da un’indignazione per la persistente crisi umanitaria che affligge il territorio palestinese.

L’attraversamento del sottopasso Sant’Antonio è stato un momento simbolico, segnato da un’esplosione di colori e suoni: fumogeni hanno illuminato l’ambiente, mentre canti e slogan pro-Palestina hanno riempito l’aria, amplificando il messaggio di supporto e di speranza.

La Global Sumud Flotilla, un’iniziativa coraggiosa e significativa, rappresenta un atto di sfida alla militarizzazione del Mediterraneo e un richiamo alla necessità di garantire il diritto alla libertà di navigazione e al sostegno umanitario per la popolazione di Gaza.

Lo sciopero generale, con la manifestazione di Bari, si è configurato come un tassello importante di questa più ampia azione di resistenza pacifica e di pressione politica.

La scelta di un percorso autorizzato e la relativa pacifica conduzione della marcia, nonostante l’intensità delle emozioni e la forza del messaggio, riflettono un impegno verso la non-violenza e una volontà di concentrare l’attenzione sulle cause profonde della crisi, piuttosto che su eventuali scontri o provocazioni.

La manifestazione, dunque, non si è limitata ad un semplice evento di protesta, ma si è proposta come un momento di sensibilizzazione, di riflessione e di costruzione di una solidarietà transnazionale, un invito a non dimenticare la sofferenza del popolo palestinese e a sostenere attivamente la sua lotta per la giustizia e l’autodeterminazione.

Il richiamo alla *Sumud*, la perseveranza nella resistenza pacifica, risulta essere il filo conduttore di un’azione collettiva volta a promuovere un futuro di pace e dignità per tutti.