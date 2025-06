Bari, un’Università accoglie e forma studenti rifugiati da tutto il mondo.

Nel panorama accademico italiano, l’Università di Bari si configura come un punto di riferimento cruciale per l’integrazione e l’accesso all’istruzione superiore per studenti rifugiati. I dati preliminari del 2025, resi noti in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e presentati dalla docente di Sociologia dei Processi Interculturali, Fausta Scardigno, e dal rettore Roberto Bellotti, rivelano una vivace risposta a un bisogno urgente e complesso.Le candidature per i programmi di supporto dedicati agli studenti rifugiati hanno superato le 93 unità, provenendo da un mosaico di realtà geografiche e sociali. Le nazioni rappresentate spaziano attraverso l’Africa, con un’ampia varietà di contesti socio-politici, fino a includere Paesi dilaniati da conflitti come Afghanistan, Siria, Yemen e Ucraina, e altre aree di significativa migrazione come l’India. Questo flusso diversificato di aspiranti studenti testimonia l’impegno dell’istituzione barese a offrire opportunità concrete a individui costretti ad abbandonare le proprie case a causa di persecuzioni, guerre e instabilità.L’effettivo numero di immatricolazioni a corsi di laurea di primo e secondo livello, pari a 36 unità provenienti da ben 19 nazioni, dimostra l’efficacia dei programmi di supporto e l’importanza della formazione come strumento di resilienza e ricostruzione. Il significativo numero di borse di studio Crui-Mur, assegnate a 15 studenti, sottolinea l’impegno finanziario e l’attenzione particolare rivolta a garantire l’accesso all’istruzione per i più vulnerabili.La costante affluenza di nuove candidature, con 22 richieste nei primi sei mesi dell’anno, evidenzia la persistenza del bisogno e la fiducia che gli studenti rifugiati ripongono nell’Università di Bari. L’iniziativa di formare 18 mentori interculturali rappresenta un investimento strategico per facilitare l’integrazione accademica e sociale, promuovendo la comprensione reciproca e la costruzione di ponti tra culture diverse.Un aspetto particolarmente significativo è la permanenza di molti studenti rifugiati nel territorio barese, con un numero rilevante che trova stabilità lavorativa, in particolare nel campo della mediazione linguistica e in vari settori industriali. Questa fidelizzazione al territorio rappresenta un elemento di crescita economica e culturale per la comunità locale, contribuendo a creare un ambiente inclusivo e dinamico.L’esperienza dello studente del Sud Sudan, rifugiato in Uganda e impegnato in progetti di agrifood, è emblematica del potenziale trasformativo dell’istruzione. La sua visione di applicare le competenze acquisite per modernizzare l’azienda di famiglia nel suo Paese d’origine illustra come l’istruzione possa fungere da motore di sviluppo e ricostruzione post-conflitto. L’incontro del rettore con gli studenti rifugiati per la consegna delle certificazioni digitali delle competenze, previsto per il 23 giugno, non è solo un atto formale, ma un riconoscimento tangibile del valore aggiunto portato da questi studenti all’interno della comunità accademica e nella società nel suo complesso, enfatizzando l’importanza delle competenze digitali come chiave per il futuro.