Bari, via libera al cantiere della Linea Verde BRT

Inizia ufficialmente a Bari un intervento infrastrutturale di portata strategica: l’avvio del cantiere per la Linea Verde del progetto BRT (Bus Rapid Transit), un’opera cruciale finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con un investimento complessivo di quasi 160 milioni di euro.

Il sito, situato in via di Maratona, tra via Verdi e l’accesso allo Stadio della Vittoria, rappresenta un punto nevralgico per la riqualificazione del sistema di mobilità urbana.

L’area oggetto di intervento, estesa per 9.150 metri quadrati, ospiterà un moderno capolinea destinato a divenire un nodo intermodale di primaria importanza per la rete di trasporto pubblico locale.

Questo polo sarà il fulcro di scambio tra la Linea Verde e la Linea Blu, integrandosi con le nuove diramazioni che serviranno i quartieri San Paolo, Santo Spirito, Palese e San Girolamo, ottimizzando i flussi passeggeri e decongestionando il centro urbano.

La prima fase dei lavori si concentrerà sulla radicale trasformazione dello spazio esistente, iniziando con la demolizione completa della pavimentazione attuale e la ricostruzione dei marciapiedi perimetrali.

Parallelamente, verranno realizzate le aree dedicate all’ingresso e all’uscita dei veicoli BRT, progettate per garantire la massima efficienza operativa e sicurezza degli utenti.

La nuova pavimentazione, realizzata con materiali innovativi e sostenibili, si integrerà armoniosamente con il design architettonico del capolinea.

Il nuovo capolinea, concepito per accogliere quattro autobus BRT contemporaneamente, non sarà solo un punto di transito, ma un’infrastruttura di servizi.

Sarà infatti realizzato un edificio dedicato al personale Amtab, con spazi per il riposo e la gestione operativa, e due ampie aree di parcheggio per autovetture, agevolando il trasporto di accompagnatori e dipendenti.

Sono inoltre previsti due stalli aggiuntivi destinati alla sosta temporanea di veicoli di soccorso o per gestione di emergenze, assicurando la flessibilità necessaria per affrontare imprevisti.

L’intervento BRT, lungi dall’essere un semplice ampliamento della rete di trasporto, si configura come un elemento chiave per la riqualificazione urbana, promuovendo una mobilità più sostenibile, efficiente e accessibile, e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini baresi.

Il progetto, inserito in un contesto di più ampio rinnovamento del sistema di mobilità locale, segna un passo fondamentale verso una città più moderna e a misura di persona.