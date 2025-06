Barletta, arrestato per l’omicidio di Marino Tatoli

Un’indagine complessa e meticolosa ha portato all’arresto, con l’accusa di omicidio, di un uomo di quarant’anni da parte dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani. La vicenda, avvolta inizialmente nel mistero di un incendio doloso, riguarda la tragica scomparsa di Marino Tatoli, cinquantenne trovato deceduto all’interno di una roulotte devastata dalle fiamme la sera del 22 maggio. La scena del crimine, un autoparco situato in via Copenaghen a Bisceglie, provincia di Bari, ha fornito i primi indizi che, attraverso un’analisi accurata e un’attenta ricostruzione degli eventi, hanno condotto all’identificazione e all’arresto del presunto responsabile.La figura di Tatoli, custode presso l’autoparco, emerge come elemento centrale in un contesto che suggerisce una pianificazione e una deliberazione nell’atto violento. L’incendio, originariamente percepito come un evento casuale o accidentale, si è rivelato, in realtà, un tentativo di occultare le vere cause della morte, rendendo più difficoltosa l’opera investigativa.Gli esami autoptici, inizialmente programmati per la settimana scorsa, sono stati sospesi a più riprese per consentire ulteriori approfondimenti e acquisizioni di elementi probatori cruciali per la ricostruzione della dinamica del fatto. Il rinvio, seppur apparentemente dilatorio, si è dimostrato essenziale per consentire agli inquirenti di seguire piste investigative complementari e corroborare le ipotesi iniziali.La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) presso il Tribunale di Trani, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato, sottolinea la gravità delle accuse mosse e la necessità di garantire l’impossibilità di alterazione di prove o di fuga da parte del presunto colpevole. La misura cautelare, elemento imprescindibile in questa fase processuale, riflette la solidità degli elementi raccolti dagli investigatori.La conferenza stampa programmata per questa mattina alle ore 10:30 presso la Procura di Trani, presieduta dai vertici dell’autorità giudiziaria, fornirà una dettagliata esposizione delle motivazioni dell’arresto, dei riscontri raccolti e delle prossime fasi dell’indagine. La conferenza stampa rappresenta un momento di trasparenza e di informativa nei confronti della collettività, al fine di illustrare la complessità del caso e di dissipare eventuali dubbi o congetture. L’inchiesta, tuttora in corso, promette di svelare ulteriori dettagli e di gettare luce sulle motivazioni che hanno portato a questo tragico evento.