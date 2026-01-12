Bisceglie, tricolore per Carlo Di Trizio: un eroe mai dimenticato.

A Bisceglie, nel cuore del nord barese, si è levato un tricolore a onorare la memoria del maresciallo dei carabinieri Carlo Di Trizio, figura che vent’anni fa ha compiuto il sacrificio ultimo in terra irachena, a Nassirya.

La cerimonia, carica di commozione e significato, segna il cinquantesimo settimo anniversario della nascita del maresciallo, un’occasione per riflettere sul valore inestimabile del sacrificio e sull’eredità che lascia.

Gianni De Trizio, fratello del maresciallo, ha espresso il profondo significato di questo gesto simbolico: “Questo Tricolore è una carezza per Carlo, ma anche un omaggio a tutti coloro che hanno offerto il bene supremo, la vita, in difesa della Patria”.

L’innalzamento della bandiera nazionale vuole inaugurare il 2026, anno del ventennale della perdita, con un atto di perpetua memoria, affinché il vessillo possa sventolare in eterno a ricordo di tutti gli eroi caduti.

La partecipazione di autorità civili e militari, affiancata dalla presenza commovente di bambini provenienti dalle scuole biscegliesi, ha sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori di coraggio, dedizione e amore per la nazione che hanno animato la vita di Carlo Di Trizio.

Il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei carabinieri BAT, ha aggiunto un ulteriore strato di significato all’evento.

“Incominciamo questo percorso con una profonda commozione, ricordando i valori che hanno elevato Carlo alla leggenda.

Indossare questa divisa oggi, la stessa che indossò lui, rappresenta un impegno a onorare la sua memoria e a rispondere alle esigenze di una società in continua trasformazione.

Tuttavia, rimaniamo saldi ai nostri ideali, a quei principi guida che non ci abbandonano mai, incarnando un’identità che trascende il tempo e le trasformazioni sociali”.

Il gesto simbolico non è solo un ricordo del passato, ma anche un impegno per il futuro, un monito a preservare i valori che hanno reso l’Italia una nazione libera e democratica.

La bandiera, sventolando maestosa, diventa così simbolo di un impegno continuo, un legame indissolubile tra presente e passato, tra memoria e futuro.