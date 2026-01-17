Bitonto, arrestato per tentato omicidio e furti.

Nel tessuto urbano di Bitonto, frazione di Bari, si è consumata una vicenda drammatica che ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni, gravato da una storia pregressa di illeciti che lo vede già condannato per reati di riciclaggio, lesioni personali, resistenza a rappresentanti delle forze dell’ordine e violazione delle normative in materia di prevenzione personale.

L’arresto, eseguito dalla Polizia di Stato, è in relazione agli eventi verificatisi il 28 aprile dell’anno precedente, e lo inquadra nell’ambito di accuse pesanti: tentato omicidio premeditato e opposizione violenta a pubblico ufficiale.

L’episodio si inserisce in un’attività di indagine volta a smantellare un gruppo di malviventi dediti a furti, la cui attività stava interessando la zona.

Gli agenti, da tempo monitoravano gli spostamenti e le azioni sospette di questo gruppo criminale, intervenendo quella sera in risposta a un tentativo di furto in corso.

Secondo la ricostruzione degli eventi, l’uomo, impegnato nella fuga a bordo di un veicolo appena sottratto a un garage privato, avrebbe deliberatamente tentato di far ricorso a una fuga ad alta velocità per eludere il controllo delle forze dell’ordine.

In una manovra pericolosa e deliberata, avrebbe indirizzato il veicolo verso uno degli agenti, il quale, con prontezza di riflessi, è riuscito a evitare l’impatto gettandosi a terra.

La fuga, tuttavia, non si è arrestata.

Il veicolo, perdendo il controllo, ha urtato violentemente due massicci vasi in cemento, danneggiandoli.

Nel prosseguire la sua rocambolesca corsa, l’auto ha sfiorato un veicolo di servizio, investendo di striscio altri due agenti presenti sulla scena.

Successivamente, l’uomo è riuscito a dileguarsi, lasciando dietro di sé una scia di danni e allarme nella comunità.

Attualmente, le indagini proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo primario di identificare e assicurare alla giustizia tutti gli altri membri del gruppo criminale coinvolto, ricostruendo a fondo la dinamica degli eventi e accertando le motivazioni alla base di questa azione violenta.

L’arresto rappresenta un segnale forte nella lotta alla criminalità e un atto di tutela per la sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente nel garantire l’ordine pubblico.