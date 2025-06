Brindisi in lutto: cancellate le celebrazioni per il Nastro Rosa Tour.

L’attesa festa cittadina di Brindisi, orchestrata per celebrare la terza sosta del Marina Militare Nastro Rosa Tour, si è spenta in un lutto profondo, a seguito della tragica scomparsa del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, figura esemplare caduta in servizio. La notizia ha gettato un’ombra di dolore sull’intera comunità, interrompendo bruscamente un programma di celebrazioni che prometteva un momento di sport, spettacolo e aggregazione.Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, evento sportivo di respiro internazionale che unisce la passione per la vela all’attenzione per i valori di lealtà, coraggio e impegno civile, esprime il proprio cordoglio più sentito. La scomparsa del Brigadiere Legrottaglie, rappresentante di questi stessi valori, colpisce al cuore l’organizzazione e tutta la famiglia della Difesa. La sua dedizione al dovere, il suo sacrificio silenzioso e la sua integrità morale incarnano lo spirito che anima l’Arma dei Carabinieri e che il Tour si impegna a promuovere.Questo evento tragico non è solo una perdita per i familiari, gli amici e i colleghi del Brigadiere, ma un monito per l’intera nazione. Ci ricorda la fragilità della vita e il prezzo spesso elevato della sicurezza che garantiamo quotidianamente. Il coraggio di chi, come il Brigadiere Legrottaglie, si dedica alla tutela dei cittadini, agendo in prima linea di fronte al pericolo, merita non solo il nostro rispetto, ma anche la nostra vicinanza e il nostro sostegno.In segno di lutto, tutte le manifestazioni previste a Brindisi sono state cancellate. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si stringe con affetto ai familiari, condividendo il loro dolore e offrendo la propria solidarietà. Questo momento di tristezza rafforza l’impegno del Tour a onorare la memoria di coloro che si sacrificano per la sicurezza e la giustizia, mantenendo viva la fiamma dei valori che guidano ogni sua azione. Si auspica, con profonda speranza, che questa tragica vicenda possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del ruolo delle Forze dell’Ordine e sulla necessità di un supporto continuo e concreto.