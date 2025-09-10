Cambio al Comando Finanza di Taranto: Tibollo lascia, Cantore prende il testimone

Questa mattina, presso la caserma Brigadiere Lorenzo Greco di Taranto, si è celebrata la solenne cerimonia di passaggio del testimone alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, un momento significativo che sancisce un cambio di direzione per l’istituzione nel territorio tarantino.

Il Colonnello Massimiliano Tibollo, al termine di un triennio caratterizzato da un intenso e proficuo servizio, lascia l’incarico per assumere nuove responsabilità come Comandante Provinciale di Potenza, contribuendo così alla rete di sicurezza economica e finanziaria che permea la regione.

A raccoglierne l’eredità è il Colonnello Vincenzo Cantore, nativo di Martina Franca, che approda da Milano, portando con sé una solida esperienza e una profonda conoscenza delle dinamiche operative e strategiche.

La cerimonia, improntata al rigore istituzionale e alla riconoscenza, ha visto la partecipazione di un ampio corteo di autorità, tra cui il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, rappresentanze delle istituzioni locali e i delegati dei reparti operativi, testimoni diretti dell’impegno quotidiano della Guardia di Finanza.

Non sono mancati i membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, espressione del legame indissolubile tra l’istituzione e i suoi veterani.

Nel suo discorso di congedo, il Colonnello Tibollo ha espresso profonda gratitudine al Comando Regionale per il costante supporto ricevuto e ha elogiato l’efficienza, la dedizione e la competenza dimostrata dai militari del Comando Provinciale.

Ha sottolineato come, in questi anni, la collaborazione sinergica con le altre forze dell’ordine e le istituzioni locali abbia permesso di contrastare efficacemente i fenomeni dell’evasione fiscale, del riciclaggio di denaro sporco e del traffico illecito di beni, tutelando così la legalità e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Colonnello Cantore, forte di una carriera costellata di successi in reparti operativi di eccellenza e in posizioni strategiche di Stato Maggiore, ha ricoperto, negli ultimi cinque anni, il prestigioso incarico di Aiutante di Campo del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, acquisendo una visione ampia e complessa delle sfide che attendono l’istituzione.

La sua nomina a Taranto rappresenta un rafforzamento delle capacità operative e un impulso ulteriore nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Il Generale Geremia, nel suo intervento, ha riconosciuto pubblicamente il valore dell’attività svolta dal Colonnello Tibollo, sottolineando il suo contributo alla crescita professionale del personale e all’incremento dell’efficacia operativa del Comando Provinciale.

Ha poi formulato al Colonnello Cantore un augurio sincero di successo nel suo nuovo incarico, invitandolo a proseguire con rinnovato impegno la missione di tutela dell’economia legale e di garanzia della sicurezza pubblica, in un contesto socio-economico sempre più complesso e in rapida evoluzione.

Il passaggio del comando, quindi, non è solo un atto formale, ma un momento di riflessione e di proiezione verso il futuro, per continuare a garantire la legalità e la prosperità del territorio tarantino.