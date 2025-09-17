Campi Salentina, ritrovato anziano: eroe Marley, il cane che lo ha salvato

Un anziano di Campi Salentina, sessantaquattro anni, ha vissuto un’esperienza angosciante che ha visto la sua scomparsa risolta grazie all’eccezionale capacità olfattiva di un cane da soccorso.

L’uomo, nel corso del pomeriggio, si è allontanato dalla sua abitazione durante il consueto percorso verso la chiesa parrocchiale, suscitando presto la preoccupazione dei familiari.

La denuncia di scomparsa, presentata in serata, ha innescato un’operazione di ricerca che ha coinvolto diverse squadre di soccorso.

La notte si è rivelata cruciale.

Tra i mezzi impiegati nelle operazioni, una squadra cinofila dei Vigili del Fuoco di Lecce, con il suo fedele collaboratore a quattro zampe, un agile border collie di nome Marley, si è dimostrata determinante.

Il fiuto infallibile di Marley ha permesso di individuare una traccia, un sentiero olfattivo che si è rivelato la chiave per rintracciare l’uomo scomparso.

L’abbaiare insistente del cane, un segnale inequivocabile di scoperta, ha guidato il suo conduttore verso un piccolo parco cittadino, un’area apparentemente isolata e difficile da individuare.

È lì che i soccorritori hanno trovato l’uomo, esanime a terra, in uno stato di incoscienza.

Immediatamente attivato il protocollo di emergenza, i sanitari del 118 hanno preso in carico il paziente, stabilizzandolo e trasportandolo presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e cure.

Le cause della perdita di coscienza restano ancora da chiarire, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e, in particolare, l’abilità di Marley, hanno permesso di evitare conseguenze ben più gravi.

Questo episodio sottolinea l’importanza strategica delle unità cinofile nei servizi di soccorso, evidenziando come l’olfatto canino rappresenti uno strumento prezioso e spesso insostituibile nelle operazioni di ricerca di persone scomparse, soprattutto in contesti urbani complessi o in aree naturali impervie.

Il gesto eroico di Marley, un esempio di fedeltà e collaborazione, non solo ha salvato una vita, ma ha anche riacceso l’ammirazione per l’eccezionale capacità dei cani, veri e propri angeli custodi dell’uomo.