Candela: Inaugurato il Nuovo Terminal Bus Intermodale per la Daunia

Il territorio della Daunia, cuore pulsante del Subappennino Lucano, si arricchisce di un’opera strategica per la mobilità e lo sviluppo turistico: il terminal bus intermodale di Candela (Foggia).

La sua inaugurazione, prevista per il 29 settembre con la partecipazione del sottosegretario Antonio Iannone, segna un punto di svolta per la viabilità provinciale e apre nuove prospettive per la regione.

Questa non è semplicemente una stazione di autobus potenziata; si tratta di un vero e proprio hub intermodale, concepito per integrare diverse modalità di trasporto e fornire servizi avanzati ai viaggiatori.

La sua posizione privilegiata, a breve distanza dal casello autostradale dell’A16, lo rende un nodo cruciale per i flussi di persone provenienti da diverse direzioni.

L’edificio principale, esteso per circa mille metri quadrati, è stato progettato per rispondere alle esigenze di un bacino di utenza ampio e diversificato.

Oltre agli otto stalli dedicati agli autobus, la struttura prevede aree funzionali per i servizi di supporto al viaggiatore: una sala d’attesa confortevole, una biglietteria efficiente, un info point turistico, un bar ristoro e spazi commerciali.

L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e funzionale, capace di offrire un’esperienza di viaggio positiva e piacevole.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Gatta, ha lanciato un bando pubblico per la gestione dei servizi accessori, con l’intento di coinvolgere operatori qualificati e garantire un’offerta diversificata e di qualità.

La gestione di bar, ristorante, spazi commerciali, biglietteria e area parcheggio sarà affidata a soggetti esterni, selezionati sulla base di criteri di efficienza, professionalità e attenzione alla sostenibilità.

L’apertura del terminal bus intermodale non si limita a migliorare la viabilità locale; rappresenta un volano per lo sviluppo economico e turistico dei Monti Dauni.

L’hub funge da porta d’ingresso per i flussi turistici, facilitando l’accesso al ricco patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico della regione.

Il terminal sarà un punto di riferimento per i visitatori, offrendo informazioni turistiche, servizi di assistenza e la possibilità di collegarsi ad altre destinazioni.

L’attivazione immediata dei servizi di parcheggio e sosta degli autobus di linea a partire dal giorno dell’inaugurazione testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire la massima funzionalità dell’opera fin dal primo momento.

L’intera infrastruttura si inserisce in un’ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l’uso del trasporto pubblico e riducendo l’impatto ambientale.

Il terminal bus intermodale di Candela non è solo un’opera di infrastruttura, ma un investimento nel futuro del territorio e un segnale di crescita per l’intera comunità.