Capodanno a Crans-Montana: Solidarietà italiana per parrucche alle vittime

Un’ondata di solidarietà transnazionale si è mobilitata a sostegno dei giovani colpiti dall’incendio di Capodanno a Crans-Montana, con l’associazione “Il Cuore Foggia” che guida un’iniziativa di raccolta capelli volta alla realizzazione di parrucche personalizzate per le vittime.

L’evento, che ha segnato profondamente la comunità montana, ha lasciato al suo passaggio cicatrici fisiche e psicologiche, in particolare per i numerosi giovani che hanno subito ustioni di gravità tale da compromettere la funzionalità dei follicoli piliferi, precludendo la possibilità di una naturale ricrescita dei capelli.

L’associazione “Il Cuore Foggia”, ispirata da un profondo senso di vicinanza e animata dalla volontà di tradurre l’empatia in un atto concreto e tangibile, ha concepito questo gesto di solidarietà internazionale come un percorso di ricostruzione della dignità, del benessere psicologico e dell’autostima dei pazienti.

La perdita dei capelli, simbolo di identità e giovinezza, rappresenta una ferita emotiva spesso sottovalutata, e la possibilità di ricevere una parrucca gratuita e realizzata con cura può significare un passo fondamentale verso la riappropriazione della propria immagine e della fiducia in sé stessi.

La raccolta capelli, aperta a donatori di tutta Italia e potenzialmente anche all’estero, prevede specifiche linee guida per garantire la qualità delle parrucche: sono accettati capelli naturali, anche colorati, con una lunghezza minima di 35 centimetri, escludendo quelli decolorati o trattati con henné, che potrebbero comprometterne la resa e la durata.

L’attenzione alla qualità riflette l’impegno dell’associazione a fornire alle vittime un supporto completo e personalizzato.

La presidente dell’associazione, Jole Figurella, psicologa di professione, ha partecipato attivamente nelle immediate conseguenze della tragedia, recandosi a Crans-Montana insieme ad altri colleghi per offrire supporto psicologico ai feriti e alle loro famiglie.

“Essere presenti sul campo, testimoniare da vicino la sofferenza e la forza d’animo di queste persone, mi ha profondamente commosso e rafforzato la mia determinazione a fare qualcosa di concreto”, ha dichiarato.

Questo viaggio ha permesso di comprendere appieno l’impatto devastante dell’evento e l’importanza di un supporto emotivo e pratico a lungo termine.

Il messaggio trasmesso, “Non siete soli, a Foggia c’è chi si prende cura di voi”, incarna lo spirito di solidarietà e la speranza di un futuro migliore per i giovani di Crans-Montana.

L’iniziativa rappresenta non solo un gesto di aiuto materiale, ma anche un potente simbolo di resilienza e di umanità condivisa.