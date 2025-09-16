Capri, due smarrimenti: allarme e riflessioni sulla sicurezza

Nel corso di una giornata carica di apprensione sull’isola di Capri, due episodi distinti hanno messo a dura prova le risorse del soccorso alpino e delle forze dell’ordine, evidenziando la fragilità dell’uomo di fronte alla potenza della natura e l’importanza cruciale della preparazione e della prudenza durante le escursioni.

Il primo incidente, verificatosi intorno a mezzogiorno, ha visto protagonista un giovane di 31 anni, proveniente dalla Sicilia, che, dopo aver intrapreso la discesa a piedi dal monte Solaro, si è inaspettatamente smarrito.

L’uomo, evidentemente disorientato, ha raggiunto una zona particolarmente impervia, caratterizzata da un terreno ripido e dalla fitta vegetazione, rendendo impossibile un autonomo rientro.

La sua lucidità è rimasta intatta, permettendogli di richiedere aiuto componendo il numero di emergenza 112.

La tempestiva risposta dei militari della Stazione di Anacapri si è rivelata fondamentale.

Grazie alle loro competenze e all’utilizzo di tecniche di ricerca e soccorso specializzate, sono riusciti a individuare il giovane e ad assisterlo nella risalita del pendio, garantendogli i primi interventi di soccorso sanitario e supporto psicologico, essenziali in tali circostanze.

A distanza di poche ore, quando il sole iniziava a calare e l’isola si preparava ad accogliere la notte, un secondo episodio ha destato nuove preoccupazioni.

Un 31enne, residente nella provincia di Matera, si è perso nella zona di via Castagnelle, sempre nel territorio comunale di Anacapri.

Questa volta, è intervenuta la competenza dei carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente attivato le procedure di ricerca.

Mantenendo un costante contatto telefonico con il disperso, i militari sono riusciti a monitorare i suoi spostamenti e a orientare la ricerca, evitando che la batteria del suo telefono si esaurisse, un fattore critico che avrebbe potuto compromettere l’intera operazione.

L’uomo, pur provato dalla situazione, si è dimostrato in buone condizioni di salute, grazie anche alla sua capacità di mantenere la calma e di seguire le istruzioni impartite dai soccorritori.

Questi due episodi, seppur risolti positivamente, offrono un’importante occasione di riflessione.

Sottolineano la necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alle attività in ambiente montano, l’importanza di dotarsi di adeguata attrezzatura, di informarsi sulle condizioni meteorologiche e del percorso, e di comunicare il proprio itinerario a persone fidate.

Inoltre, evidenziano il ruolo imprescindibile delle forze dell’ordine e dei soccorritori, sempre pronti ad intervenire in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza e l’incolumità dei visitatori e degli abitanti dell’isola di Capri.

La loro professionalità e dedizione rappresentano un patrimonio inestimabile, testimonianza dell’impegno costante per la salvaguardia della vita umana.