Celle di San Vito: Un Borgo Puglia, Custode di un’Antica Lingua

Nel cuore della Puglia, a Celle di San Vito, un borgo incastonato tra le colline del Foggiano e dimora di una popolazione ridotta a 142 anime, si prepara un evento di profondo significato culturale e sociale.

Celle, assieme al limitrofo comune di Faeto, rappresenta un’unicità geografica e linguistica: un’isola linguistica francoprovenzale in un contesto che ne fa rarità nel Sud Italia.

Questo piccolo scrigno di storia e tradizioni si appresta ad accogliere una giornata dedicata alla celebrazione e alla trasmissione di un patrimonio immateriale prezioso.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’amministrazione guidata dalla sindaca Palma Maria Giannini, si configura come un ponte tra passato e futuro, un’occasione per rinsaldare i legami comunitari e per trasmettere alle nuove generazioni l’eredità linguistica e culturale che li contraddistingue.

Più che una semplice festa, si tratta di un atto di resistenza culturale, un modo per affermare l’identità di un popolo e per contrastare l’omologazione