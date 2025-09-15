Cisternino: Bandiere palestinesi al Comune, acceso dibattito politico

Un atto di contestazione che solleva interrogativi profondi sul ruolo delle istituzioni e la loro capacità di bilanciare espressioni politiche e rispetto del principio di neutralità.

La facciata del Comune di Cisternino, in provincia di Brindisi, è diventata teatro di un gesto simbolico: le bandiere italiana ed europea, simboli fondanti dell’identità nazionale e dell’appartenenza europea, sono state sostituite con quelle della Palestina e della pace.

La vicenda, prontamente segnalata dal consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, ha innescato un acceso dibattito e ha portato alla richiesta di un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

L’episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescenti tensioni e polarizzazioni sociali, in cui la questione palestinese, complessa e carica di implicazioni emotive e politiche, continua a generare forti reazioni e a scatenare conflitti di opinioni.

La preoccupazione sollevata da Caroli riguarda non solo la violazione del dettato normativo – il D.

P.

R.

121/2000 che disciplina l’esposizione delle bandiere ufficiali negli edifici pubblici – ma anche il rischio di strumentalizzazione delle istituzioni per fini ideologici.

La sua denuncia si allarga, evidenziando come una simile presa di posizione, apparentemente simbolica, possa essere collegata all’utilizzo di risorse pubbliche – come dimostrerebbe l’organizzazione di un evento politico a sostegno della Palestina e contro il cosiddetto “genocidio in Terra Santa”, per il quale sarebbero stati impiegati circa 2.000 euro – sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla legittimità di tali iniziative.

È cruciale, come sottolinea Caroli, che le istituzioni pubbliche mantengano un ruolo di garante della neutralità, facilitando il dialogo e l’incontro tra posizioni diverse, piuttosto che amplificare divisioni e conflitti potenzialmente degenerativi.

Il gesto di Cisternino, in questo senso, rappresenta una sfida alla capacità delle istituzioni di interpretare e applicare i principi fondamentali della convivenza civile.

L’intervento del gruppo politico “Innovazione”, che ha presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale per il ripristino delle bandiere ufficiali, testimonia la sensibilità diffusa verso la necessità di ristabilire un equilibrio e recuperare i valori fondanti della Repubblica.

La questione si è estesa oltre l’ambito locale, con sollecitazioni rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno e al Ministro della Funzione Pubblica, evidenziando la rilevanza nazionale del caso e la necessità di una risposta chiara e tempestiva per riaffermare il primato dello Stato di diritto e il rispetto delle regole che ne disciplinano il funzionamento.

Il caso di Cisternino, in definitiva, invita a una riflessione più ampia sul ruolo delle istituzioni, la gestione della diversità e la salvaguardia della coesione sociale in un’epoca segnata da profonde trasformazioni e crescenti disuguaglianze.