Codice Interno: Mafia, Politica e Business Sotto Accusa in Puglia

L’inchiesta “Codice Interno”, un’indagine complessa che ha scosso il tessuto sociale ed economico della Puglia, prosegue con una richiesta di condanna che rivela la portata di presunte infiltrazioni mafiose nel sistema politico e imprenditoriale locale.

Al termine del processo stralciato con rito abbreviato, la Dda di Bari ha formulato un’ampia richiesta di condanne, articolata su ventiquattro imputati e culminante in un’assoluzione.

Il caso, originato da un’approfondita indagine sulle dinamiche di potere a Bari, ha già portato alla condanna in via preliminare dell’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri a nove anni di reclusione per reati di scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione.

Olivieri è accusato di aver orchestrato un sistema di voto in cambio di favori, coinvolgendo tre clan mafiosi locali per promuovere l’elezione della moglie, Maria Carmen Lorusso, a membro del consiglio comunale.

Questo episodio, emblematico della gravità delle accuse, evidenzia come la collusione tra politica e criminalità organizzata possa compromettere la legittimità delle istituzioni democratiche.

La richiesta di condanna avanzata dalla pubblica accusa si preannuncia dirompente, con pene che oscillano tra i sei mesi e i vent’anni di reclusione, a seconda dei ruoli e delle responsabilità attribuite a ciascun imputato.

Le accuse contestate spaziano dalla ricostituzione di un’associazione di tipo mafioso, attraverso la dimostrazione di una struttura stabile e gerarchica, alle attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, fino a tentativi di omicidio, detenzione illegale di armi, turbativa d’asta e, naturalmente, estorsioni.

La prospettiva di pene così severe riflette la determinazione della magistratura nel contrastare la criminalità organizzata e nel ripristinare la legalità.

Tra i profili più significativi emergono quelli di Antonio Busco, a cui la procura richiede vent’anni di reclusione, e di Riccardo Campanale e Giovanni Palermiti, boss del rione Japigia, entrambi con una richiesta di diciotto anni.

Radames Parisi, nato nel 1984, si trova ad affrontare una richiesta di quindici anni e sei mesi, mentre Filippo Mineccia e Giuseppe Signorile rischiano tredici anni e quattro mesi.

In un quadro di accuse pesanti, anche il figlio del boss noto come “Savinuccio”, il cantante neomelodico “Tommy” Parisi, è oggetto di indagine, con una richiesta di pena a quattro anni, a testimonianza di come le dinamiche criminali possano permeare anche il mondo dello spettacolo e della cultura popolare.

La presenza del Comune di Bari tra le parti civili costituite sottolinea l’impatto dell’inchiesta sull’amministrazione locale e l’interesse della collettività a ottenere giustizia e risarcimento per i danni subiti.

La prossima udienza, fissata per il 6 febbraio, rappresenta un momento cruciale nel percorso processuale, dove saranno esaminate le argomentazioni difensive e si avvicinerà il momento della sentenza, che definirà le responsabilità e le conseguenze legali per gli imputati.

L’inchiesta “Codice Interno” continua ad essere un capitolo cruciale nella lotta alla mafia in Puglia, un monito costante sulla necessità di vigilanza e di impegno per preservare i valori della legalità e della democrazia.