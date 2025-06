Con il Cuore: Solidarietà Francescana Unisce Italia e il Mondo

La ventitreesima edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco” si appresta a concludersi, rappresentando un momento cruciale per la comunità francescana e per tutti coloro che condividono un impegno concreto verso la solidarietà umana. Questa maratona benefica, promossa dal Sacro Convento di San Francesco in Assisi, si configura come un ponte fraterno che unisce l’Italia a un variegato panorama di nazioni, estendendo una mano a venti progetti vitali dislocati in dodici paesi diversi, dal Brasile ad Haiti, dalla Siria alle realtà più fragili all’interno dello stesso territorio italiano, con il sostegno diretto alle mense francescane.L’iniziativa non si limita ad una raccolta fondi occasionale, ma si radica in una filosofia di aiuto duraturo e profondo, come illustra l’esperienza concreta portata avanti nel quartiere Japigia di Bari. Qui, i frati francescani dedicano la propria presenza a bambini e adolescenti, spesso gravati da contesti familiari complessi e privi di opportunità. Il loro agire si focalizza sull’offerta di un’educazione che possa fungere da chiave per un futuro diverso, un percorso di crescita personale e di reinserimento sociale.Fra Gianluca Catapano, guida del progetto barese e voce autorevole della rivista “San Francesco patrono d’Italia”, sottolinea con chiarezza l’importanza di un impegno senza riserve, un “accoglienza ad oltranza” che si traduce in un rapporto di fiducia e di sostegno continuo. Per i francescani, questa missione non è un mero dovere professionale, ma la tangibile espressione della carità cristiana, un atto d’amore che si manifesta nell’educazione, considerata un suo elemento imprescindibile. “Educare è uno specifico della carità cristiana” afferma Fra Gianluca, delineando un approccio che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze, mirando alla formazione integrale della persona.La comunità del Sacro Convento esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno finora contribuito a questa campagna solidale, e lancia un ultimo, sentito appello. Il tempo per offrire un sostegno concreto è ancora aperto, e ogni gesto, per quanto piccolo, può fare la differenza nel garantire la realizzazione di tutti i progetti in corso e portare sollievo a chi vive in condizioni di difficoltà, sia in Italia che nel mondo.Oltre alle modalità tradizionali di donazione – il sito web www.conilcuore.info e l’invio di SMS al numero solidale 45515 – è possibile contribuire attraverso un bonifico bancario, intestato alla Onlus Francesco d’Assisi un uomo, un fratello: Iban IT 64 R 02008 38278 000103746115. Un gesto che non è solo una transazione finanziaria, ma un atto di partecipazione attiva a un progetto di speranza e di cambiamento.