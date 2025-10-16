Contraffazione di lusso: sequestrati 100.000 capi falsi a Barletta.

L’inchiesta condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Barletta ha portato alla luce un complesso sistema di produzione e distribuzione di abbigliamento contraffatto, un’ombra che si estende su alcune delle più rinomate case di moda a livello globale.

Il sequestro di circa 100.000 capi, recanti i marchi di Emporio Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e K-Way, rappresenta solo la punta dell’iceberg di un’attività illecita che ha implicato diverse sedi produttive e una rete di distribuzione ramificata.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Trani, ha rivelato la presenza di piccole realtà aziendali – spesso vere e proprie sartorie – che operavano in un limbo legale, lavorando su commissione per creare repliche di alta qualità, destinate a saturare il mercato con prodotti di contraffazione.

Le accuse mosse agli otto indagati – introduzione di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione – evidenziano la gravità del reato, che non si limita alla violazione del diritto d’autore, ma coinvolge anche reati contro l’economia e potenzialmente, lo sfruttamento lavorativo.

Le condizioni di lavoro all’interno di queste sartorie clandestine destano profonda preoccupazione.

I controlli effettuati dai militari hanno documentato la presenza di lavoratori irregolari, spesso privi di qualsiasi tutela e operanti in ambienti insalubri e privi di rispetto delle basilari norme di sicurezza sul lavoro.

Questa situazione suggerisce la possibilità di fenomeni di sfruttamento e precarietà, con ripercussioni negative sulla dignità umana e sulla salute dei lavoratori coinvolti.

L’indagine ha utilizzato diverse tecniche investigative, tra cui appostamenti mirati, analisi approfondite dei dati finanziari e controlli incrociati presso rivenditori sospetti.

Questi strumenti hanno permesso di ricostruire la filiera contraffattoria, identificando i punti di stoccaggio della merce illecita, gli stabilimenti di produzione e i canali di distribuzione utilizzati per immettere i prodotti falsi sul mercato.

La ricostruzione accurata della filiera è cruciale per smantellare l’intera rete criminale e perseguire i responsabili.

Il sequestro dei macchinari impiegati nella lavorazione dei capi di abbigliamento, insieme alla merce contraffatta, mira a disarticolare definitivamente l’attività illecita.

Il gesto di donazione della merce sequestrata alla Caritas testimonia una sensibilità sociale che, nel contesto di un’azione giudiziaria, si traduce in un contributo concreto a favore della comunità locale.

L’inchiesta solleva interrogativi significativi sulla capacità delle autorità di contrastare la contraffazione, sulla necessità di rafforzare i controlli e sulla responsabilità delle aziende e dei rivenditori nel garantire l’autenticità dei prodotti che commercializzano.

Il caso evidenzia, infine, la vulnerabilità del settore della moda, esposto alla criminalità organizzata e alla profittabilità derivante dalla violazione della proprietà intellettuale.