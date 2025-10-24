Contraffazione: Sequestrati beni per 527 milioni, allarme Guardia di Finanza.

L’azione di contrasto alla contraffazione e all’illecito commerciale, condotta dalla Guardia di Finanza nei primi nove mesi del 2024, rivela un quadro allarmante e complesso.

I dati emersi dalla quinta edizione della Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti – un’iniziativa cruciale promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – quantificano un’attività investigativa intensa che ha portato al sequestro di beni illeciti per un valore complessivo di quasi 527 milioni di euro.

Questi beni, oggetto di indagine e confisca, spaziano da prodotti contraffatti – imitazioni spesso di scarsa qualità che danneggiano la reputazione del Made in Italy – a merci etichettate in modo fraudolento come “Made in Italy” per sfruttare l’appeal del marchio e trarre in inganno i consumatori.

Non mancano, inoltre, prodotti che non rispettano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa, mettendo a rischio la salute e l’incolumità pubblica.

L’ampiezza del fenomeno è sottolineata dai 3.344 individui denunciati, a testimonianza di una rete di attività illecite articolata e ramificata.

La Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti, che quest’anno si svolge a Bari presso la Legione Allievi della Gdf, assume quindi un significato particolare.

Non si tratta solo di presentare i risultati dell’attività di contrasto, ma soprattutto di sensibilizzare le nuove generazioni, futuro del Paese, sui rischi e le conseguenze negative della contraffazione.

La contraffazione non è solo una questione economica, che sottrae risorse alle imprese oneste e danneggia il tessuto produttivo nazionale, ma anche un problema etico e sociale.

Favorisce la criminalità organizzata, alimenta pratiche illegali, compromette la sicurezza dei consumatori e distorce la concorrenza.

L’evento di Bari, che coinvolge studenti e rappresentanti istituzionali, mira a promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole, incentivando comportamenti responsabili e informati.

Si intende fornire agli studenti gli strumenti per riconoscere i prodotti contraffatti e per comprendere l’importanza di sostenere le imprese che operano nel rispetto delle leggi e che investono nella qualità e nell’innovazione.

La lotta alla contraffazione, in definitiva, è una battaglia che coinvolge tutti e che richiede un impegno costante e coordinato da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle imprese e dei cittadini.