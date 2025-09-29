Coop Alleanza 3.0: i soci scelgono il futuro del territorio con Più Vicini

Ogni anno, Coop Alleanza 3.0 consolida il suo impegno verso il territorio attraverso l’iniziativa “Più Vicini”, giunta alla sua quinta edizione, un percorso di supporto concreto alle realtà locali che operano a favore della comunità.

Dal 1° al 31 ottobre, i soci e i clienti avranno l’opportunità di partecipare attivamente a questo processo decisionale, indirizzando risorse economiche verso progetti che incarnano le esigenze e le aspirazioni del tessuto sociale locale.

“Più Vicini” non è semplicemente un’iniziativa di beneficenza, ma un vero e proprio investimento nel futuro del territorio.

L’edizione precedente ha dimostrato l’impatto significativo di questo modello di finanziamento partecipativo, consentendo il sostegno a oltre 690 progetti, sviluppati da 650 diverse realtà locali, per un impegno economico complessivo di 250.000 euro.

Questa cifra, resa possibile da un coinvolgimento massiccio dei soci, testimonia la forza di un modello che valorizza la partecipazione attiva e il senso di responsabilità condivisa.

Il meccanismo di voto è pensato per essere inclusivo e accessibile a tutti.

In negozio, ogni 15 euro di spesa, i soci riceveranno un gettone da inserire nell’urna, contribuendo così a eleggere tra le tre iniziative pre-selezionate dai Consigli di Zona.

Queste proposte, frutto di un’attenta analisi delle priorità locali, rappresentano un ventaglio di interventi diversificati, che spaziano dall’assistenza all’infanzia all’innovazione sociale, dalla promozione culturale al sostegno all’ambiente.

Per ampliare ulteriormente le possibilità di partecipazione, i soci riceveranno anche un gettone digitale, utilizzabile online attraverso il sito all.

coop/piuvicini o tramite l’applicazione mobile.

Un gesto di attenzione rivolto anche a chi utilizza i servizi di spesa online, come easycoop, disponibile in determinate aree geografiche, e easycoop petstore, fino al 3 novembre, che riceveranno gettoni aggiuntivi.

Al termine del periodo di votazione, l’assegnazione delle risorse seguirà direttamente la volontà espressa dai soci.

Ogni progetto selezionato riceverà un finanziamento proporzionale al numero di voti ricevuti, garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse.

“Più Vicini” rappresenta quindi un modello virtuoso di cooperazione, dove il potere decisionale è affidato ai soci, i veri protagonisti di un percorso condiviso verso la crescita e il benessere del territorio.