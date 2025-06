Coop Alleanza 3.0: Trombone Riconfermato, Crescita e Mutualità

Coop Alleanza 3.0: Rinnovo alla Guida e Prospettive di Crescita nel Segno della MutualitàDomenico Livio Trombone è stato riconfermato alla presidenza di Coop Alleanza 3.0 per il triennio 2024-2027, in un momento cruciale per la cooperativa e per il panorama economico italiano. La sua elezione all’unanimità, ratificata dal nuovo consiglio di amministrazione e dall’assemblea dei delegati riunita a Bologna, sottolinea la fiducia che i soci ripongono nella sua leadership e nella visione strategica che guida la cooperativa.Il processo di elezione, che ha visto il coinvolgimento di 90 assemblee di soci in tutto il territorio tra maggio e giugno, ha portato alla definizione di un organo di governance che incarna i principi fondamentali di Coop Alleanza 3.0: la partecipazione democratica, la rappresentatività territoriale e l’attenzione alle competenze specialistiche.Il consiglio di amministrazione, composto da 31 membri, riflette una profonda evoluzione nella composizione della leadership cooperativa. L’apporto di 17 presidenti di area sociale vasta, eletti dai consigli di zona, garantisce una forte connessione con le comunità locali e una comprensione approfondita delle loro esigenze. L’introduzione di 14 consiglieri tecnici, selezionati per le loro specifiche expertise, rafforza la capacità decisionale e l’innovazione all’interno della cooperativa, preparando Coop Alleanza 3.0 ad affrontare le sfide complesse del mercato.L’equilibrio di genere è un elemento distintivo di questo nuovo organo: la presenza femminile raggiunge il 58%, testimoniando un impegno concreto per la parità di opportunità e la valorizzazione del contributo delle donne nella gestione della cooperativa. L’età media del consiglio, attestata a 53 anni, si arricchisce con la dinamicità di 15 membri sotto i 50 anni, garantendo un mix di esperienza consolidata e nuove prospettive.Il rinnovato consiglio di amministrazione vede la partecipazione di figure chiave come Jessica Anelli, Enrica Bagnoli, Marcello Cappi, Lorenza Corazzari, Mirko Corniani, Anna Veronica De Vito, Francesca Durighel, Daniel Tiozzo Fasiolo, Patrizia Luciani, Meri Marziali, Roberta Mira, Antonio Monachetti, Federica Panzacchi, Eliana Straziota, Chiara Saccani, Sabina Sartini e Ilaria Visani, affiancati da esperti come Giuliano Carletti, Laura Ceccotti, Raffaella Curioni, Cristina Galliera, Rita Ghedini, Denis Giacomini, Piero Ingrosso, Massimo Maisto, Francesco Malaguti, Mario Mazzotti, Melissa Morandin, Carlo Rimondini e Andrea Volta, confermato come vicepresidente vicario.Il presidente Trombone ha sottolineato l’impegno a proseguire gli investimenti strategici nei soci e nei consumatori, ponendo al centro i valori mutualistici che definiscono l’identità di Coop Alleanza 3.0. Il piano strategico punta a consolidare la posizione di leadership nel settore della grande distribuzione, attraverso un approccio focalizzato sulla qualità dei prodotti, la sostenibilità ambientale e l’innovazione nei servizi offerti.L’assemblea ha approvato il bilancio 2024, che evidenzia risultati positivi sia per la cooperativa (11 milioni di euro) che per il Gruppo (18 milioni di euro), con un incremento delle vendite a insegna che raggiungono i 5.736 milioni di euro. Nonostante una riduzione del perimetro operativo, la crescita a parità di perimetro si attesta oltre i 130 milioni di euro, mentre l’Ebitda si conferma superiore a 180 milioni. Questi dati positivi testimoniano la solidità finanziaria e la capacità di adattamento di Coop Alleanza 3.0 in un contesto economico in continua evoluzione. Il discorso conclusivo del presidente, unitamente al saluto del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e alla presentazione del bilancio da parte della direttrice Milva Carletti, ha delineato un futuro di crescita sostenibile, incentrato sul benessere dei soci e sulla valorizzazione del territorio.