Coop: Una cuccia per tutti, solidarietà a 4 zampe

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, Coop Alleanza 3.0 lancia una nuova edizione di “Una cuccia per tutti”, un’iniziativa che lega il benessere dei nostri animali domestici al supporto concreto delle strutture che accolgono chi non ha una casa.

Acquistando i prodotti della linea “Amici Speciali”, dedicata a cani e gatti, si contribuirà direttamente a sostenere 52 rifugi, canili, gattili e centri di recupero per fauna selvatica dislocati sul territorio nazionale.

L’impegno di Coop va oltre la semplice donazione: si tratta di un investimento nella rete di protezione animale, un ecosistema fragile e spesso sottostimato, composto da operatori volontari, veterinari, educatori e personale che quotidianamente si dedica alla cura e al reinserimento di animali in difficoltà.

Le informazioni dettagliate sull’iniziativa sono facilmente accessibili sul sito all.

coop/unacucciapertutti, inclusi i punti vendita aderenti e le modalità di partecipazione.

L’iniziativa si estende anche agli acquisti effettuati tramite le piattaforme digitali EasyCoop PetStore e EasyCoop, ampliando l’opportunità di contribuire a una causa nobile.

Il 2024 ha visto un successo significativo grazie alla collezione a tema Peanuts, che ha generato una donazione di 10 centesimi per ogni articolo ritirato nei negozi tra settembre e dicembre.

Questo gesto ha permesso di destinare risorse a 46 strutture che si occupano di cani, gatti e animali selvatici, offrendo loro cibo, cure veterinarie e un ambiente sicuro.

L’importo complessivo raccolto, pari a 51.000 euro, è stato distribuito alle Zone Soci presenti nei territori in cui la Cooperativa opera, garantendo un supporto mirato alle realtà locali.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 non si limita a iniziative una tantum.

A luglio 2025, la campagna “Dona la spesa” vedrà un’ulteriore mobilitazione nei punti vendita, con la raccolta di beni di prima necessità per animali abbandonati e in difficoltà.

Grazie alla partecipazione attiva della comunità, si sono già raccolte oltre 63 tonnellate di prodotti destinati a più di 170 associazioni e realtà locali.

Inoltre, EasyCoop ha contribuito con oltre 350 box per animali, corrispondenti a 1,2 tonnellate di prodotti, destinati all’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

“Una cuccia per tutti” riflette profondamente i valori fondanti di Coop Alleanza 3.0: solidarietà, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile.

La Cooperativa si impegna attivamente nella sensibilizzazione contro l’abbandono, promuovendo una cultura di rispetto e cura verso gli animali, e fornisce un sostegno economico cruciale alle strutture che si occupano di questi esseri vulnerabili.

L’iniziativa non è solo un gesto di beneficenza, ma un investimento nella costruzione di una società più giusta e compassionevole, dove ogni animale possa trovare un luogo sicuro e amorevole.

Coop Alleanza 3.0 intende continuare a rafforzare questa rete di supporto, coinvolgendo soci e clienti in un percorso comune verso una convivenza armoniosa tra uomo e animale.