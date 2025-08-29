Corato: Arredi donati al reparto Pediatria, un gesto di solidarietà

Un gesto di concreta solidarietà e profonda attenzione al benessere dei più piccoli ha arricchito il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Umberto I di Corato.

Dieci armadietti, unitamente a un numero equivalente di tavolini e comodini, sono stati donati alla struttura sanitaria grazie all’impegno congiunto dell’Associazione Salute e Sicurezza Odv, supportata generosamente dalla famiglia Mastromauro, in rappresentanza del Gruppo Granoro.

L’iniziativa, inaugurata con una cerimonia che ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del territorio, mira a migliorare significativamente l’ambiente di degenza per i bambini ricoverati e le loro madri.

La nuova dotazione di arredi, destinata a stanze di degenza per un totale di dodici posti letto – otto in Pediatria e quattro in Neonatologia – va ben oltre una semplice questione estetica.

Rappresenta un investimento nel comfort e nel benessere psicologico dei piccoli pazienti, fattori cruciali per favorire un processo di guarigione più efficace e ridurre lo stress associato all’esperienza del ricovero ospedaliero.

Il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, ha sottolineato l’importanza di questo atto come esempio emblematico di sinergia positiva tra il servizio sanitario pubblico e il tessuto sociale locale.

L’iniziativa testimonia un forte legame di appartenenza e un profondo senso di responsabilità nei confronti della comunità, traducendosi in un supporto tangibile non solo all’ospedale, ma soprattutto al personale sanitario che quotidianamente si dedica alla cura dei bambini.

Questo tipo di collaborazione evidenzia come la sanità possa essere un bene comune, alimentato dalla partecipazione attiva di cittadini e imprese, con una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti, oltre ai rappresentanti della ASL, la dirigente responsabile della Direzione medica di presidio, Maria de Palma, il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, il presidente dell’Associazione Salute e Sicurezza Odv, Roberto Mazzilli, e Marina Mastromauro, portavoce della famiglia Mastromauro e del Gruppo Granoro, che ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del progetto.

L’iniziativa si configura come un tassello importante per rafforzare il ruolo dell’ospedale Umberto I come punto di riferimento per la comunità coratese e per l’intera provincia, promuovendo un modello di assistenza sanitaria incentrato sulla persona e sulla sua dignità.