Corruzione e appalti sanitari: terremoto a Gioia del Colle

Un’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, ha portato all’esecuzione di perquisizioni personali e domiciliari a carico di otto individui, tra cui il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, coinvolti in un’indagine complessa che svela una rete di corruzione, frode e abuso di potere nell’ambito di appalti pubblici sanitari e relativi a opere strategiche per la comunità.L’inchiesta, nata da precedenti accertamenti su un sistema consolidato di tangenti e favoritismi, si è estesa a due Comuni della provincia di Bari, rivelando modalità operandi sorprendentemente simili. Al centro dello schema corruttivo vi è un imprenditore, beneficiario di una serie di appalti ottenuti in maniera illecita, grazie alla complicità di funzionari pubblici e amministratori locali.Le accuse contestate, che includono corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica, turbativa d’asta e traffico illecito di influenze, delineano un quadro allarmante di collusione e violazione dei principi fondamentali della trasparenza e della legalità nell’amministrazione pubblica.Un elemento particolarmente grave è la pre-condivisione di informazioni riservate riguardanti progetti infrastrutturali, come la realizzazione di una scuola primaria modulare, prima ancora dell’indizione formale della gara d’appalto. Questo scambio di informazioni, che ha permesso all’impresa aggiudicataria di predisporre un’offerta mirata e vincente, è stato accompagnato dalla fabbricazione di documenti tecnici attestanti, in modo fittizio, la fattibilità tecnica ed economica del progetto.La dinamica sottolinea come l’intero processo di selezione del contraente sia stato manipolato, trasformando la procedura d’appalto in una mera facciata per legittimare una decisione già presa.Le indagini hanno portato alla luce un sistema di compensi diversificato, che spaziano da tangenti in natura, come una partita di legna da 56 quintali ricevuta dal responsabile unico del procedimento (R.U.P.), a promesse di ingenti somme di denaro, pari a 60.000 euro, rivolte a un funzionario compromesso. Quest’ultimo, agendo in contrasto con i propri doveri d’ufficio, avrebbe predisposto atti tecnici in favore dell’imprenditore, selezionando operatori economici in maniera artificiosa e omettendo la richiesta e l’analisi della documentazione necessaria per garantire la regolarità della procedura.L’operazione mette in luce la necessità di un rafforzamento dei controlli interni e di una maggiore attenzione alla prevenzione della corruzione, al fine di tutelare l’interesse pubblico e garantire la corretta gestione delle risorse destinate alla collettività. L’inchiesta, in corso, promette di fare luce su ulteriori dettagli e di identificare tutti i soggetti coinvolti in questo complesso sistema di illegalità.