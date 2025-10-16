Criminalità ai danni dei trasporti: arrestati e misure cautelari.

Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha portato all’arresto di quattro individui e alla collocazione di due in regime di obbligo di dimora, nel contesto di un’indagine complessa che svela una rete criminale specializzata in reati gravissimi ai danni del settore del trasporto merci.

L’attività investigativa, denominata “Long Vehicle” e gestita sotto la direzione della Procura di Trani, ha permesso di ricostruire un’organizzazione radicata in diverse aree della Puglia e del Foggia, con elementi originari di Bitonto, Trani, Corato, Bari e San Severo.

L’organizzazione criminale, ricostruita grazie a un’approfondita attività di indagine che ha coinvolto intercettazioni telefoniche, pedinamenti e analisi finanziarie, si dedicava a una serie di attività illecite, intrecciando ricettazione di beni illeciti, rapine aggravate dall’uso di armi da fuoco, e, elemento di particolare gravità, sequestri di persona, rivolti specificamente a conducenti di autotrasportatori.

L’obiettivo primario sembrava essere la sottrazione di merce di valore, ma le modalità operative dimostrano una premeditazione e una spietatezza che suggeriscono un’organizzazione gerarchica e ben strutturata.

Le rapine, caratterizzate dalla violenza e dall’uso di armi, venivano pianificate con precisione, studiando le rotte dei veicoli da attaccare e individuando momenti di vulnerabilità.

La ricettazione, a sua volta, fungeva da canale per la vendita dei beni sottratti, consolidando la capacità operativa dell’organizzazione.

Il sequestro di persona, il reato più grave contestato, denota un salto di livello nella criminalità, volto non solo all’ottenimento di un riscatto, ma anche alla creazione di un clima di terrore e intimidazione nel settore del trasporto su strada.

L’inchiesta “Long Vehicle” rappresenta un successo significativo nella lotta alla criminalità organizzata, evidenziando la capacità dei Carabinieri di fronteggiare minacce complesse e sofisticate.

I provvedimenti cautelari emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, basati su un quadro probatorio solido e dettagliato, mirano a disarticolare completamente la rete criminale e a tutelare la sicurezza degli autotrasportatori, un settore cruciale per l’economia del territorio.

L’operazione apre ora la strada a ulteriori approfondimenti e alla possibile individuazione di ulteriori complici e responsabili.