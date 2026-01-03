Crollo cavi elettrici sulla linea Adriatica: Frecciarossa scosso, disagi e interrogativi

Un evento drammatico ha interrotto la regolare circolazione ferroviaria sulla linea adriatica Pescara-Bari, precisamente nel tratto compreso tra le stazioni di Orta Nova e Incoronata, in provincia di Foggia.

L’incidente, verificatosi nella mattinata di ieri, ha visto il crollo di cavi elettrici, un’anomalia di gravità tale da provocare un impatto diretto con un treno Frecciarossa in transito.

Il passeggero Gabriele Motta ha descritto l’esperienza come un’esperienza traumatica: “Abbiamo percepito un’esplosione sonica, un colpo violentissimo che ha fatto tremare l’intera struttura del treno”.

La velocità di crociera del convoglio, pari a 170 chilometri orari, ha reso l’arresto successivo controllato, ma percepito come un’emergenza da tutti a bordo.

Il parabrezza della cabina di guida ha subito danni estesi, con un’incrinatura stimata intorno all’80%, mentre anche i finestrini dei passeggeri hanno riportato segni evidenti dell’impatto, testimoniando la forza dell’urto.

L’interruzione prolungata dell’alimentazione elettrica ha rapidamente compromesso le condizioni a bordo.

L’assenza di ventilazione e climatizzazione, unitamente all’immediato malfunzionamento dei servizi igienici, ha esacerbato il disagio dei passeggeri, già in stato di shock per l’accaduto.

La situazione è stata aggravata dalla mancanza di informazioni chiare e tempestive, con annunci preregistrati che si sono interrotti, lasciando i passeggeri nell’incertezza e nell’attesa.

La gestione dell’emergenza ha evidenziato lacune significative nell’organizzazione e nella pianificazione di procedure di sicurezza.

La disponibilità e la prontezza del personale ferroviario hanno rappresentato un fattore cruciale nella gestione dell’evento, compensando in parte la carenza di protocolli strutturati.

Problemi di sovraffollamento, dovuti alla difficoltà di gestire l’afflusso di persone, e l’assenza di un sistema di tracciamento dei passeggeri durante le operazioni di reimbarco, hanno contribuito al caos generale.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e sulla necessità di aggiornare i sistemi di sicurezza per prevenire eventi simili.

L’analisi approfondita delle cause che hanno portato al crollo dei cavi elettrici, unitamente alla verifica delle procedure di gestione dell’emergenza, si rende imprescindibile per garantire la sicurezza dei viaggiatori e la continuità del servizio ferroviario.

La vicenda sottolinea l’importanza di investire in tecnologia avanzata, in controlli periodici e in una formazione specifica del personale, al fine di minimizzare il rischio di incidenti e di assicurare un trasporto ferroviario sicuro ed efficiente.