Daniele Silvestri a TEDx Bari: Musica, Solidarietà e Cultura

L’edizione 2025 di TedX Bari si appresta a illuminare il teatro Piccinni l’8 novembre con un evento di profondo significato culturale e sociale, ospitando l’eclettico artista Daniele Silvestri.

L’autore-interprete, figura iconica del panorama musicale italiano, offrirà al pubblico un concerto intimo e suggestivo, accompagnato dalla sua inconfondibile chitarra, seguito da un intervento che promette di essere ricco di spunti e riflessioni.

La sua partecipazione, un gesto di generosità volto a sostenere l’associazione Medici con l’Africa Cuamm Bari, vedrà l’intero ricavato della serata devoluto a supporto delle loro iniziative umanitarie.

TedX Bari 2025 rappresenta un’ambiziosa iniziativa promossa da Its Academy Mobilità, con il prezioso sostegno del Comune di Bari e dell’associazione Confindustria Bari-Bat, che ambisce a creare un ponte culturale tra le principali città pugliesi.

“Si tratta di un progetto lungimirante, che unisce Taranto, Bari e Lecce in un’unica rete di scambio e crescita,” ha dichiarato Valeriano Agliata, membro del team organizzativo, sottolineando l’impegno e la visione che animano l’iniziativa.

Il successo riscosso nelle precedenti edizioni, con i sold out a Taranto e Bari, testimonia la crescente domanda di eventi di questo genere e la capacità di TedX di creare un’esperienza coinvolgente e stimolante.

Il programma degli speaker sarà arricchito dalla presenza di Roberto Bellotti, neorettore dell’Università di Bari, che ha espresso un vivo apprezzamento per il modello TedX, evidenziandone il potenziale per innovare anche l’offerta formativa universitaria.

L’osservazione, che invita a superare i tradizionali compartimenti stagni, riflette una volontà di apertura e di scambio di buone pratiche.

Cesare De Virgilio Suglia, direttore artistico dell’evento, ha espresso entusiasmo per la rapida sold-out, anticipando una possibile ampliamento della location per l’edizione successiva, a riprova dell’appetito culturale della città.

Fabiano Marti, autore e regista di TedX Bari, descrive l’iniziativa come un percorso di crescita collettiva che coinvolge Taranto, Bari e Lecce.

Its Academy Mobilità, con un approccio che trascende la mera organizzazione di eventi, si pone come un vero e proprio mecenate culturale, volto a creare opportunità di confronto e arricchimento per le comunità locali.

L’impegno si concretizza nella devoluzione integrale degli incassi delle tre serate a iniziative di utilità sociale, creando un circolo virtuoso di crescita e solidarietà che si estende lungo l’intero territorio pugliese.

Il 16 novembre, l’esperienza TedX si concluderà a Lecce, consolidando un modello innovativo che unisce spettacolo, cultura e responsabilità sociale.