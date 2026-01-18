Decaro al Perrino: visita al pronto soccorso e piano d’intervento

Nel corso di una visita operativa presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, affiancato dal neo Assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, ha immerso la propria attenzione nell’analisi delle dinamiche che gravano sul reparto di pronto soccorso, fulcro cruciale per l’accesso alle cure per l’intera comunità del Messapio.

L’incontro non si è limitato a una mera ispezione formale, ma ha previsto un dialogo diretto con il personale medico, gli operatori del 118, e con alcuni pazienti che, in diverse condizioni di vulnerabilità, attendono assistenza su barelle e sedie a rotelle – testimonianza tangibile delle sfide che la struttura affronta quotidianamente.

L’iniziativa si colloca in un contesto di crescente preoccupazione, alimentata da segnalazioni ricorrenti da parte delle organizzazioni sindacali, che denunciano una carenza strutturale di figure mediche, un problema che incide direttamente sulla capacità dell’ospedale di garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente e adeguato.

La visita, dunque, rappresenta un atto di ascolto e di presa in carico di una situazione complessa, un impegno a comprendere a fondo le criticità che affliggono il sistema sanitario locale.

“Il nostro obiettivo primario era quello di valutare in prima persona le modalità di accesso al pronto soccorso, attraverso i diversi livelli di codice emergenza”, ha dichiarato l’Assessore Pentassuglia.

“Abbiamo voluto instaurare un confronto aperto e costruttivo con il personale, che è in prima linea nell’affrontare queste difficoltà, e con i familiari dei pazienti, nel rispetto della loro dignità e della necessità di garantire la riservatezza.

“L’incontro con i pazienti e i loro cari ha permesso di raccogliere testimonianze dirette, percepire l’impatto emotivo e pratico delle carenze strutturali e di personale.

Questo feedback diretto si aggiunge ai dati oggettivi e alle segnalazioni formali, fornendo un quadro completo delle sfide da affrontare.

La visita operativa non si configura come un evento isolato, bensì come preludio a un piano di intervento mirato, già programmato per la prossima settimana.

L’agenda prevede un’analisi puntuale delle criticità riscontrate, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete per ottimizzare l’accesso al servizio di emergenza-urgenza.

Si prevede un focus particolare sulla gestione della carenza di medici, specializzandi e specialisti, esplorando possibili strategie di reclutamento, di redistribuzione delle risorse e di riorganizzazione dei flussi di lavoro.

La Regione si impegna a individuare soluzioni innovative, che possano migliorare la qualità dell’assistenza e ridurre i tempi di attesa per i pazienti.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di un approccio proattivo e partecipativo nella gestione della sanità territoriale, coinvolgendo attivamente tutti gli attori coinvolti, dal personale medico ai rappresentanti dei pazienti.