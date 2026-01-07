Decaro Presidente: il passaggio di consegne in Puglia

Con un gesto solenne che ha segnato il passaggio di testimone nell’amministrazione regionale pugliese, Giovanna De Scisciolo, presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d’Appello di Bari, ha ufficialmente conferito ad Antonio Decaro la carica di Presidente della Regione Puglia.

La proclamazione, avvenuta nell’imponente aula magna del Palazzo di Giustizia, è stata accolta da un’ovazione calorosa, testimonianza del peso simbolico del momento e dell’attesa che l’ha preceduta.

L’atmosfera era carica di significato, permeata da un senso di transizione.

L’arrivo di Decaro, accolto dai presenti con un gesto di cortesia e affetto, ha visto un abbraccio sentito con il predecessore, Michele Emiliano, un atto che ha superato le dinamiche politiche per esprimere un riconoscimento al lavoro svolto e un auspicio per il futuro.

Quel gesto, apparentemente semplice, ha racchiuso in sé la complessità del passaggio di consegne, un momento delicato che richiede equilibrio e continuità.

Il Presidente eletto, visibilmente emozionato, ha voluto condividere un dettaglio intimo e simbolico con i suoi cari, seduti in prima fila: l’indossare lo stesso abito che lo aveva visto, in precedenza, in un incontro formale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un’analogia significativa, che suggerisce un senso di responsabilità e continuità con i valori istituzionali, un impegno a rappresentare la regione con dignità e a perseguire obiettivi condivisi a livello nazionale.

La scelta dell’abito, apparentemente un dettaglio minore, rivela una profonda consapevolezza del ruolo che sta per assumere e un desiderio di proiettare un’immagine di coerenza e rispetto per le istituzioni.

In quel gesto, si celano anni di impegno civico, di servizio alla comunità e di aspirazioni per il futuro della Puglia.

L’evento ha rappresentato non solo un traguardo personale, ma un momento cruciale per l’intera regione, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella sua storia amministrativa e aprendo la strada a nuove sfide e opportunità.

L’attenzione dei presenti era rivolta non solo alla figura del Presidente eletto, ma anche all’auspicio di una governance attenta, inclusiva e orientata al bene comune.